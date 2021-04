Se billedserie Mandag skulle landets vaccinationscentre forsøge at stå distancen, for at se hvor mange mennesker man egentlig kan håndtere, når antallet af vaccinationer hæves markant. I Herfølgehallen blev store vaccinedag en succes. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Tryktest af vaccinationscenter blev en succes: - Vi havde en rigtig flot dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tryktest af vaccinationscenter blev en succes: - Vi havde en rigtig flot dag

Køge - 13. april 2021 kl. 13:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Humøret er højt dagen derpå, da DAGBLADET Køge fanger Henrik Dyhr over telefonen tirsdag formiddag. Han er konstitueret leder af vaccinationscentret i Herfølgehallen og havde i går mandag en lidt ekstra travl dag, da centret skulle vaccinere omkring tre gange så mange mod covid-19, som det i gennemsnit kører igennem på en dag.

Mens der i andre dele af landet i går var eksempler på lange køer, meget trafik og problemer med it-systemer, var det stort set en fejlfri dag, fortæller Henrik Dyhr.

- Vi havde en rigtig flot dag på alle måder. Det begyndte godt om formiddagen og det fortsatte faktisk resten af dagen. Vi havde et rigtig godt flow af borgere og havde hverken problemerne med it-systemerne eller borgere, som kom i alt for god tid, hvilket man ellers oplevede andre steder.

I alt fik 1.706 borgere mandag deres første stik med Pfizer-vaccinen, og det var også det antal, man havde regnet med i Herfølgehallen. Her blev borgerne på vej ud spurgt om deres oplevelse med vaccinationen, og den uofficielle brugerundersøgelse gav et godt billede af tilfredse borgere, fortæller Henrik Dyhr.

På en skala fra 1-10 - hvor 10 er den højeste karakter - svarede hele 86 procent, at de lå på 10, mens ti procent svarede 9, og de sidste procent svarede 8.

- De gennemgående kommentarer fra folk er, at de føler sig i gode hænder og godt behandlet hos os. De føler sig sikre og oplever, at vi tager hånd om dem, fortæller Dyhr.

Opmærksom på flowet I løbet af dagen blev der lavet et par småjusteringen på vaccinationscentret, men ellers var der slet ikke nogen problemer, understreger centerlederen. Han fortæller, at den maksimale ventetid for borgerne - fra de kom ind ad indgangen og fik deres stik - var på 11 minutter.

- Det er tilfredsstillende for os, for fra centralt hold hedder pejlemærket maksimalt 15 minutters ventetid. I går lå vi tit på seks-otte minutter, og vi var ofte foran vores program, siger Henrik Dyhr.

Hvad har I lært af sådan en dag med ekstra mange vaccinationer?

- Vi har lært, at vi skal være meget opmærksomme på flowet af mennesker, allerede fra de kommer ind på parkeringspladsen. Der er her, vi møder borgerne første gang, og derfor er det et stort opmærksomhedspunkt. Men vi har ikke umiddelbart tænkt os at ændre noget radikalt, for det kørte og fungerede rigtig godt.

Da klokken blev 17.28 havde den sidste borger fået sit stik, og efter et kvarter mere i observationsområdet kunne medarbejderne i Herfølgehallen ånde lettet op efter en dag uden problemer. Og der var tale om euforiske medarbejdere, som faktisk havde en sjov dag, fortæller Henrik Dyhr:

- De har sukket efter at få lov til at arbejde. Det er rigtig godt at få lov til at komme op i gear, for det giver ekstra energi i en organisation, når man kan mærke, at alle trækker på samme energi, og vi får en masse borgere igennem. Så efterfølgende var stemningen rigtig god, selvom vi også havde nogle trætte medarbejdere.

Efter mandagens tryktest går vaccinationscentret i Herfølge tilbage til sit normale antal vaccinationer, som afhænger af, hvor mange vacciner man får fra centralt hold. I dag tirsdag er det tal 400, hvilket er lidt under gennemsnittet, forklarer Henrik Dyhr.