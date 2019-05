Se billedserie De nye redningsstiger bliver en efter en monteret på broerne i Køge Marina. Foto: Torben Thorsø

Tryg på redningsstigen

Køge - 16. maj 2019 kl. 17:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse dage er der fuld gang i opsætningen af 21 nye redningsstiger fra TrygFonden på Køge Marina.

Den særlige type redningsstige, der er synlig fra både vand og land, robust og nem at komme op ad, er blevet gennemtestet i flere år. Det skriver Trygfonden i en pressemeddelelse.

Blandt andet har stigen stået i en halv meter is i det nordlige Sverige i mere end et år for at se, hvorvidt hårde vejrforhold påvirkede den. Testresultaterne er blevet brugt til at færdiggøre redningsstigen, der nu opsættes syv udvalgte steder i Danmark, heriblandt Lystbådehavnen i Køge.

- Køge Marina er et dejligt område, der tiltrækker mange mennesker til vandet til hygge og samvær. Men når flere mennesker færdes ved vandet, betyder det også, at der er større risiko for, at nogle falder i, og hvis uheldet er ude, er det afgørende, at man har en reel mulighed for at komme op igen, siger René Højer, TrygFondens programchef for sikkerhed.

I følge TrygFonden sker en fjerdedel af alle drukneulykker i Danmarks havne - typisk hvor folk færdes alene, mens det er mørkt, og pludselig falder i vandet.

På Køge Marina er man glade for bidraget til sikkerheden.

- Vi er meget opmærksomme på, hvordan vi på Køge Marina hele tiden kan forbedre sikkerheden. Vi er derfor glade for at være blandt de syv udvalgte områder, der nu får opsat de nye synlige redningsstiger, og håber, at tiltaget vil bidrage til at undgå drukneulykker i fremtiden, siger Kenneth Højlund Jensen, havnemester i Køge Marina.