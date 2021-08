Indsamlingen er i mål. Men en donation på 100.000 kroner fra Henrik Petersen, en privat borger fra Herfølge, kan foreningen Bevar Præsteskoven i Herfølge, men Camilla Nihøj i spidsen, overholde sin del af aftalen med Køge Kommune om at indsamle 1,5 millioner kroner. Tirsdag ventes økonomiudvalget at bevilge den anden halvdel af købesummen for Præsteskoven. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Truet skov tæt på redning: Så mange millioner er i kassen

Køge - 23. august 2021 kl. 06:04 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Præsteskoven er meget tæt på at overleve truslen om at blive fældet til sidste træ.

Søndag lykkedes det for Foreningen Bevar Præsteskoven i Herfølge at få de sidste 100.000 kroner i hus, og indsamlingen runder dermed de 1,5 millioner kroner, som skal være deres del af købesummen, hvis skoven skal kunne købes af Vallø Stift.

Nu mangler der det politiske løfte om at bevilge den anden halvdel af købesummen på i alt tre millioner kroner, før at Vallø Stift kan putte motorsaven tilbage i skabet og lade skoven stå. Sagen er på dagsordnen for Økonomiudvalget i Køge Kommune tirsdag. Men politikerne har allerede før sommer nikket til, at man vil finde pengene.

- Det er en kæmpe lettelse. Det er både en følelse af stolthed, men også en træthed. Jeg kan godt mærke, at kampen også gør en træt. Når man ved, at man kommer i mål, så bliver man også træt og kan trække vejret helt ned i maven igen, for det har jeg ikke givet mig selv lov til. Min telefon har kørt nonstop, og jeg har ikke tilladt mig at vige fra det. Men omvendt så har jeg hele tiden troet på det, siger Camilla Nihøj, der har taget initiativ til indsamlingen, der skal gøre Foreningen Bevar Præsteskoven i Herfølge i stand til at købe skoven og omdanne den til folkeskov.

- Der er også en ydmyghed med i det, for der er også mange som har støttet en gang, som støtter til fordi de ikke vil have det går galt. Jeg er overrasket over hvor mange private, der har været med til at få det her i stand, siger Camilla Nihøj.

Det var netop en privat mand, som kom med den sidste store pose penge, som har fået indsamlingen helt i mål. Søndag afleverede Henrik Petersen, tidligere ejer af Ejler Petersen bilforhandler, 100.000 kroner til indsamlingen.

- Han kommer og leverer det sidste stykke. Han går op natur og er Herfølge-borger. Det er hans skyld, at vi kommer i mål lige op til, at politikerne skal have sagen på dagsordenen, fortæller Camilla Nihøj.