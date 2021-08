Vallø Stift traf sidste år beslutning om, at Præsteskoven i Herfølge skulle fældes helt, fordi den er almindelig driftskov og nu var moden. Det bliver nu forhindret af en forening af borgere i Herfølge, støttet af et flertal i økonomiudvalget. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Truet skov overlever: Politikere siger ja til at betale syvcifret købspris

Køge - 24. august 2021 kl. 09:36 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Træerne bliver stående i Præsteskoven. Et flertal i økonomiudvalget i Køge Kommune har tirsdag morgen sagt ja til at bevilge 1,5 millioner kroner, så foreningen Bevar Præsteskoven i Herfølge kan købe skoven af Vallø Stift.

Beslutningen skal endelig vedtages i Køge Byråd den 31. august, men forventningen er, at der også her vil være et flertal.

- For os betyder det meget, at skoven bevares både for klimaets skyld, men også for det fællesskab, som skoven er. Der er rigtig mange, som bruger skoven, både til en dejlig gåtur, men også de lokale skoler bruger den til at lære børn og unge om naturen. Derfor er jeg rigtig glad for, at det ser ud til, at Præsteskoven bevares, som den er, siger borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke (S)

Mandag meddelte foreningen Bevar Præsteskoven, at de var nået i mål med deres ambition om at indsamle 1,5 millioner kroner. Nu bevilger økonomiudvalget den anden halvdel af købesummen.

Baggrunden for sagen er, at Vallø Stift har besluttet at fælde Præsteskoven, som er almindelig driftskov. Men det var en gruppe borgere i Herfølge imod, som derfor grundlagde en forening, som skulle indsamle penge til at købe skoven og efterfølgende stå for driften af skoven. Og borgmesteren understreger, at det netop er den konstruktion, som kommunen nu vil nikke ja til.

- Vi går ind i bevarelsen af Præsteskoven med et tilskud til foreningen, der så ejer skoven og også skal vedligeholde skoven. Køge Kommune kommer ikke til at eje skoven. Vi har blot hjulpet foreningen med et tilskud, siger Marie Stærke, som er meget positivt indstillet over for det stykke arbejde, som foreningen har ydet.

- Jeg er imponeret over, at foreningen har nået at rejse pengene på så kort tid. Det er et kæmpe arbejde, der er blevet gjort. Det vidner om et stærkt fællesskab. Det er sådan noget vi kan i Køge Kommune; stå sammen og skabe resultater, siger borgmesteren.

Foreningen Bevar Præsteskoven ønsker at gøre Præsteskoven til en såkaldt urørt skov, som bliver drevet på naturens vilkår. Foreningen skal nu indlede handlen med Vallø Stift, som på forhånd har tilkendegivet over for Køge Kommune, at man er villig til at sælge Præsteskoven for tre millioner kroner.

- Nu skal foreningen og ejeren af skoven i dialog med hinanden om, hvordan overtagelsen af skoven skal ske og det håber jeg da, for alle parter, kan ske relativt hurtigt, siger Marie Stærke.

Bevillingen af de 1,5 millioner kroner til køb af Præsteskoven blev i økonomiudvalget støttet af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, SF, Dansk Folkeparti, Radikale og Enhedslisten. Liberal Alliance stemte imod.

I Herfølge er Camilla Nihøj, der er stifter af foreningen og nabo til Præsteskoven, ellevild af begejstring.

- Jaaaa, Jeg er helt oppe at køre. Nu er det virkelighed, siger hun

