Trodser trusler om påbud: Forlystelsespark åbner alligevel

I et svar til politikerne i Køge gør Køge Eventyrland det klart, at man ikke har tænkt sig at skrive eventyret om:

»Vi er selvfølgelig åbne for alle forslag som politikerne og forvaltningen har. Vi vil gøre næsten hvad som helst I mener er nødvendigt, for at muliggøre vores drøm. Men følg lige lovgivningen og sund fornuft, og forsøg at skabe et samarbejde, i stedet for at være så negative overfor et positivt projekt. I enhver anden kommunes forvaltning, ville et projekt som Køge Eventyrland blive modtaget positivt og man ville hjælpe til hvor man kunne, men i Køge har forvaltningen en negativ holdning overfor private projekter som vores, har vi forstået og politikerne gør intet. Der må være en løsning.