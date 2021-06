Nørremarkens Plejehjem i Køge er nu, til trods for at alle beboere er vaccinerede, ramt af et smitteudbrud. Heldigvis oplever ingen af de smittede symptomer. Foto: Bjørn Armbjørn

Trods vacciner: Plejehjem ramt af smitteudbrud

I pressemeddelelsen skriver kommunen, at man onsdag den 9. juni lukkede for besøgende til Nørremarkens Plejehjem i Køge på baggrund af et smitteudbrud, og deraf følgende påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 14 af plejehjemmets 64 borgere og ni medarbejdere er konstateret smittet, og smitteudbruddet håndteres i tæt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Forvaltningsdirektør Mette Olander oplyser til DAGBLADET, at en ikke-vaccineret medarbejder er blevet testet positiv, hvorefter hele personalet og beboerne er blevet testet, til trods for at de allerede var vaccinerede. Og herefter er i alt 14 beboere og ni medarbejdere testet positive.

- Der kan være flere nuancer i spil, når vi har en medarbejder, som ikke er vaccineret. Der kan være tale om afløsere, sygeplejestuderende og nye medarbejdere, som ikke nødvendigvis har været med fra starten af året, men er kommet ind senere.