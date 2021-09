Trods uenighed: Snævert flertal støtter »unikt kunstværk« med knap en million

Der var langt fra enighed i byrådet om at sende omkring 900.000 kroner i retning af KØS for at medfinansiere et større kunstværk på Køge Marina. Værket er planlagt til at stå helt yderst på det nyanlagte område ved Køge Marina. Foto: Køge Marina/ TT Film

Køge - 01. september 2021 kl. 19:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

En »internationalt meget anerkendt« billedkunstner i Héctor Samora, der vil lave et »vanvittigt flot og ambitiøst blivende kunstværk, specifikt målrettet Køge«.

Sådan lød det i ansøgningen fra KØS Museum for kunst i det offentlige rum, som havde søgt om omkring en million kroner hos Køge Kommune til at medfinansiere et nyt kunstværk på Køge Marina. Penge, der konkret skulle gå til værkets fundament.

På tirsdagens byrådsmøde i Køge Kommune besluttede et snævert flertal at tage de nødvendige penge fra kommunekassen og støtte værket.

Flertallet bestod af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten, mens partierne imod var Venstre, SF, Konservative og Liberal Alliance.

Når det kommer til den præcise økonomi, vil Køge Kommune nu tage 833.000 kroner, som er overskydende midler fra en tagrenovering på KØS, samt 80.000 kroner, der finansieres inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område. Og det er godt givet ud, mener borgmesteren.

- At få kunsten ind på Køge Marina er fantastisk. Det er vigtigt, at vi opretholder en høj kunstnerisk kvalitet samtidig med, at kunstværkerne skal være en del af udviklingen. Derfor bliver kunsten også direkte integreret i de kommende bygge- og anlægsprojekter og udviklingen i området i øvrigt, udtaler Marie Stærke.

Specielle mursten

Værket, som skal forestille en enorm konkylie, har fået navnet »Nautilus« og skal bygges af specielle mursten. Det kommer ifølge den mexicanske billedkunstners planer til at måle 41 meter i bredden, og størrelsen skal gøre det muligt for fremtidige gæster at gå rundt i kunstværket.

Håbet fra KØS og de partier, som bakker op om projektet, er, at kunstværket vil skabe »et unikt udflugtsmål i Køge, der samtidig vil tiltrække gæster udefra og dermed booste Køges økonomi og renommé«.

- Der er tale om et kunstværk i klassen for vartegn, og med placeringen på Køge Marine vil man få mulighed for både at spadsere rundt i kunstværket men også at opleve det oppefra. Kunstværket vil tiltrække mange besøgende til området, og det vil også være med til at danne en helt unik ramme for et sted, hvor kommunens kulturliv om sommeren kan udfolde sig i et unikt element, understreger Anders Ladegaard Bork (DF), der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Anderledes skeptisk er man hos Konservative, som mener, at man som minimum burde tage diskussionen med ind i de kommende budgetforhandlinger.

- Det er på ingen måde fordi, Konservative er imod kunst i det offentlige rum, vi vil bare gerne have en styret proces i form af en kunststrategi for eksempel, indleder Thomas Kampmann (K) og fortsætter:

- Vi har så mange andre projekter, som vi ikke har gjort færdige endnu, og som kræver penge for at blive færdiggjort. Derudover kigger vi ind i et budget lige om lidt, hvor vi skal vende hver en sten for at få det hele til at hænge sammen.

Forkert signal

Samme pointe har Venstre, hvor Ken Kristensen (V) argumenterede for, at man eksempelvis kunne bruge de overskydende penge fra tagrenoveringen og til at betale noget af den millionstore ekstraregning, som færdiggørelsen af Hal 3 har medført.

- Der er mange måder at bruge pengene på. Vi kigger ind i nogle meget stramme budgetforhandlinger i næste måned. Faktisk så stramme, at der ligger mulige besparelser i udvalgene i næste byrådsperiode at tage stilling til. Derfor er det ikke det rigtige signal at sende, fastslår Kristensen.

Han og flere andre modstandere pegede ligeledes på, at kunstværket i udgangspunktet »blot« har en levetid på fem år.

Ifølge KØS havde man fået positive tilsagn fra flere private fonde om støtte til værket under forudsætning af en medfinansiering fra Køge Kommune, som nu bliver en realitet.