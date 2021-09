For lidt over en måned siden blev nikotinposer og andet tobak ulovligt på landets ungdomsuddannelser, men mens eleverne har droppet cigaretterne, er den »usynlige« snus stadig et problem. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Trods strammere regler: Snus er fortsat et problem på gymnasier

Køge - 13. september 2021

Den 31. juli trådte en ny lov i kraft, som forbyder unge på landets ungdomsuddannelser at ryge tobak, dampe på e-cigaretter eller benytte nikotinposer i skoletiden. Også selvom det ikke er på skolens egen matrikel.

De nye og strammere regler er uddannelserne nu begyndt at håndhæve, og spørger man Køge Handelsskole, er den synlige tobak som rygning stort set væk. Derimod er brugen af snus og små nikotinposer, som de unge sætter fast under overlæben, fortsat et problem.

- Det er super svært at have med at gøre, fordi det ikke er synligt. Vi kan ikke se, når eleverne bruger det, og vi kan ikke gå og åbne munden på dem, siger Stig Johansen, der er direktør på handelsskolen.

Selvom det nu er ulovligt, er der stadig mange elever på skolen, som bruger snus, fortæller han. Det kan ses, ved at efterladenskaberne ikke er blevet mindre i det nye skoleår.

- Vi kan stadig se, at de sætter poserne fast alle mulige forskellige sted, og der bliver brugt en del tid på at gøre det rent. Derfor er vi gået i tænketank i forhold til, hvordan vi forholder os til det, og hvad vi kan gøre, lyder det fra direktøren.

Han fortæller, at man har givet advarsler i forbindelse med håndhævelsen af det nye reglement.

- Jeg har blandt andet givet en mundtlig advarsel til en elev, som kom gående med en dampcigaret. Men vi er tålmodige, for målet er ikke at smide eleverne ud. Målet er at få dem til at holde op med at bruge nikotin, og det er et langt sejt træk, siger Stig Johansen, der fortæller, at Køge Handelsskolen tilbyder rygestopkurser for både elever og medarbejdere.

Færre ryger Når det kommer til at håndhæve den nye lov og slå ned på elevernes brug af snus og nikotinposer, er problemet det samme på Køge Gymnasium. Her har man ligeledes svært ved at spotte brugen af det, når det blot sidder under de unges overlæber.

- Men vi kan se, det bliver brugt, fordi vi finder de brugte poser efterladt i klasselokaler og på udearealer, forklarer Janus Juelsgård Kofoed, der er uddannelsesleder på gymnasiet.

Han fortæller, at man nu er i gang med at finde ud af, hvad straffen skal være, hvis en elev eksempelvis bliver taget i at bruge snus.

- Vi skal have lavet et system med en tiltagende grad af sanktioner, men det er ikke helt på plads endnu, fortæller Janus Juelsgård Kofoed

Han glæder sig dog over, at færre af gymnasiets elever umiddelbart ryger i skoletiden.

- Der må være nogle, der er stoppet, for vi ser det ikke mere. Så enten er der langt færre, der ryger, eller også er de meget gode til at skjule det, påpeger uddannelseslederen.