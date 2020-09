Trods stigende coronasmitte: Fortsat fysiske byrådsmøder

Køge Byråd blev på sit møde tirsdag aften orienteret om den nyeste udvikling i forhold til coronavirus, og hvad denne betyder for Køge Kommune. Hele Danmark oplever lige nu, hvordan flere danskere smittes, og for Køge Kommune betyder det en række initiativer, der blev sat i værk tidligere på ugen.

Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Blandt andet har Køge Kommunes administrative medarbejdere taget arbejdet med hjem, ligesom ETK er i gang med en plan for, hvordan byrummet kan indrettes med bedre mulighed for at holde afstand.

På byrådsmødet blev det besluttet, at byrådsmøderne fortsat afholdes fysisk. Der lægges desuden op til, at enkelte byrådsmedlemmer kan deltage digitalt, hvis det ønskes. Formen for udvalgsmøderne afgøres i de enkelte udvalg, men holdes som udgangspunkt fysiske og med mulighed for digital deltagelse.