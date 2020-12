Leonardo-Skolen har ansøgt om at etablere en friskole for højt begavede børn i den sydlige del af den tidligere Toldkammerbygning på Gymnasievej 21. Foto: Simon de Visme

Trods positiv indstilling: Beslutning om ny friskole skudt til hjørne

- Vi kan se, at der er et kæmpe behov for, at de her børn får en skole, hvor de kan være sammen med andre højt begavede børn og få faglige udfordringer. Det er ofte en misforståelse, at højt begavede børn nok skal klare sig selv.

Sådan lød det i torsdagens udgave af DAGBLADET Køge, hvor Marianne Ladegaard fortalte om sit projekt Leonardo-Skolen. En skole, der er målrettet højt begavede børn og som gerne vil etablere sig i Køge Kommune. Nærmere bestemt på Gymnasievej 21.