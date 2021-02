Seniorrådet mener ikke, de ældre får gjort nok rent - forvaltningen mener ikke, der skal ændres noget ved de kommunale kvalitetsstandarder. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Trods ny kritik fra Seniorrådet ændres der ikke på kvaliteten i ældreplejen

Køge - 02. februar 2021 kl. 17:48 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Seniorrådet er ikke tilfreds med kvalitetsstandarden på ældreområdet, men gentagne opråb hjælper tilsyneladende ikke noget.

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 5. januar at sende et udkast til årsrevision af kvalitetsstandarderne på ældre- og sundhedsområdet i høring hos Seniorrådet, men selvom Seniorrådet - igen - påpeger en række punkter, hvor man ønsker forbedringer, så konkluderer forvaltningen, at »Seniorrådets bemærkninger giver ikke anledning til forslag til ændringer«.

I sit høringssvar skriver Seniorrådet blandt andet:

»Vi har i tidligere høringssvar haft fokus på de samme problemområder, som vi finder skal tilgodeses. De er stadig aktuelle!«

»Hjælp til selvhjælp princippet er et udmærket udgangspunkt med henblik på »at kunne selv«, hvis det er frivilligt og udøves med respekt og værdighed. Vi har kendskab til borgere som oplever at blive presset og føle sig nedgjort.«

»Velfærd på »smartere måde« er en kliche - det handler om praktisk opgaveløsning!«

Krav om mere rengøring

Seniorrådet kritiserer også nedskæringerne omkring hjælp til rengøring hos de ældre borgere:

»Rengøringsydelse hver 2. uge er tilfredsstillende. Den skal udvides fra 67 kvadratmeter til 85 og omfatte alle gulvflader.«

»Vi er ikke enig i, at tidsangivelserne for omfanget af hjælp til rengøring fjernes. Konsekvensen vil være, at den enkelte modtager ikke vil vide, hvor meget hjælp der rent faktisk er bevilget. Det bliver i stedet den enkelte leverandør, der skal vurdere, hvornår opgaven er udført og dermed også leverandøren der definerer serviceniveauet.«

»Hovedrengøring en gang om året skal være obligatorisk og indføres igen. Man kan ikke holde et hjem rent med en til halvanden time hver 2.-3. uge. Regeringen har henstillet til kommunerne, at de genoptager hovedrengøring.«

»Vedrørende udlicitering af tøjvask med borgerbetaling og begrænsning til 8 kg er utilstrækkelig og ikke hygiejnisk forsvarlig hos ældre borgere. Tøjvask i hjemmet må være en mulighed.«

Penge og hjælp

Endelig peger Seniorrådet på den stigende brugerbetaling for de ældre, og ikke mindst en stadig voksende tendens til, at kommunen fokuserer mere på, hvad borgerne selv kan, end hvad de har behov for hjælp til:

»Andelen af borgerudgifter er tiltaget de senere år, bl.a. tøjvask, medicindosering i poser fra apoteket og evt. udbringning, leje af dyner-puder-sengetøj og håndklæder på plejecentre mm. Ydelser vi finder skal indgå i plejetilbuddet uden betaling.«

»Klippekortordningen skal være obligatorisk og ikke en ydelse som skal søges. Ordningen skal ikke anvendes til eks. lægebesøg, men bruges til fornøjelige aktiviteter. Ledsagelse til læge er en kommunal opgave når der er behov med henblik på at sikre kvaliteten, så de rette informationer går begge veje.«

»De forebyggende hjemmebesøg lægger vægt på »forslag til hjælp og støtte« med henblik på at anvende borgerens egenomsorg videst mulig. Der skal også i oplægget lægges vægt på, at besøget kan indeholde hjælp til evt. ansøgning om behov for hjælp. Besøget har fokus på det borgeren kan, men skal også have fokus på hvad borgeren ikke kan!«

»Vi har kendskab til, at de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg ved 70-75-80 år ikke tilgodeses. De tilbydes for nogle borgers vedkommende ikke i det gældende år.«

Ældre- og Sundhedsudvalget behandler Seniorrådets høringssvar på deres møde i dag, hvor de skal tage stilling til, om de vil følge forvaltningen eller Seniorrådet med hensyn til omsorgen for de ældre borgere..