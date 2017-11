Se billedserie Planerne om et vandrehjem på Køge Marina rykker nærmere, efter der nu er frigivet en halv million kroner til at undersøge projektet. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Trods intern uro: Et skridt nærmere nyt vandrehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trods intern uro: Et skridt nærmere nyt vandrehjem

Køge - 01. december 2017 kl. 06:01 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag aften var der enighed blandt politikerne i Køge Byråd om at frigive en halv million kroner til at arbejde videre med planerne om at få opført et vandrehjem på Køge Marina. De 500.000 kroner, som blev afsat i det seneste budget, går konkret til en såkaldt projektafdækning på anlægsområdet.

Der var dog ikke helt enighed om, hvorvidt Køge Marinas brugere bakker fuldt op om vandrehjemmets eventuelle placering. Et enigt Kultur- og Idrætsudvalg har ellers peget på en placering syd for den store parkeringsplads ved Nordstranden.

- Jeg har holdt et møde med brugerrådet nede på marinaen, og de var indstillet på, at det var en rigtig god placering, vi fik. Der var ikke nogle negative tanker, så man kan sige, at det er et enigt brugerråd og et enigt Kultur- og Idrætsudvalg, fastslog Anette Simoni (V), formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Hun blev hurtigt modsagt internt i Venstre af sin kollega René Jespersen (V), der rejste sig og tog ordet på byrådsmødet.

- Jeg synes, det er fantastisk, at du, Anette Simoni, kan stå her og sige, at man er enige i brugerrådet, for det kan jeg fortælle dig, at det er man absolut ikke, sagde han og fortsatte:

- Jeg ved, at der er et par klubber dernede, som ikke ønsker den placering, I har lavet, så jeg ved ikke, hvor du har det fra. Men okay, man kan købe sig til alting.

Det har tidligere i processen været en mulighed at placere vandrehjemmet nord for parkeringspladsen i det nye opfyld, men ifølge Anette Simoni vil man i udvalget hellere reservere dette område til andre sejlsportsaktiviteter.

Tanken om en placering på den sydlige grund forudsætter, at en del af Køge Marinas vinterbådeopbevaring flyttes længere mod syd, formentlig hen imod industrihavnen, forklarer Simoni.

I det seneste budget blev der også afsat yderligere en million kroner i 2018 til projektafdækningen under Kultur- og Idrætsudvalget. Det er udvalgets medlemmer, som nu skal arbejde videre med planerne om et fremtidigt vandrehjem på Køge Marina.