Køge Kommune har fået 325.000 kroner, så hjemløse kunne overnatte på vandrehjemmet. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Trods gode hensigter: Ingen hjemløse har overnattet på vandrehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trods gode hensigter: Ingen hjemløse har overnattet på vandrehjem

Køge - 25. april 2020 kl. 05:04 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den milde vinter har været stærkt medvirkende til, at et ellers ærefuldt projekt ikke rigtig blev foldet ud.

Køge Kommune modtog over den forgangne vinter således sammenlagt omkring 325.000 kroner fra Socialstyrelsen, der var øremærket projekt Akutte overnatningspladser til gadesovende hjemløse. Det var imidlertid en forudsætning, at nattemperaturen skulle ned under tre minusgrader, før nødovernatningspladserne kunne tages i brug.

Da det sjældent skete, var der fra startdatoen den 15. november og frem til nu ikke en eneste hjemløs borger, som overnattede på vandrehjemmet på Vamdrupvej i Køge, fortæller Lissie Kirk (S), formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

- Vi har haft beredskabet klar, og vores udkørende medarbejdere har løbende været i kontakt med borgerne. Vi ved jo både, hvem de er, og hvor de ofte opholder sig, men den milde vinter gjorde, at der ikke var nogen overnatninger, siger udvalgsformanden og peger altså på kriteriet om de tre minusgrader.

Lempede på krav Den første bevilling fra Socialstyrelsen lød på 266.000 kroner, og projektet kørte oprindelig frem til udgangen af marts.

Set i lyset af situationen med Covid-19 modtog kommunen yderligere 59.000 kroner til at fortsætte projektet i april måned, men her lempedes kravene dog, så det ikke længere var et kriterium, at der skulle være minusgrader.

Vandrehjemmet har i perioden været lukket for andre gæster, men ifølge Lissie Kirk var der også nogen tøven blandt de hjemløse borgere.

- De har også været bange for at samle sig for tæt, og selvom nogen går sammen til daglig, passer de også meget på her under sundhedskrisen, siger Lissie Kirk.

Stadig muligt Derfor forventer Køge Kommune nu at sende alle de ubrugte puljemidler retur til Socialstyrelsen.

Resten af april vil der dog stadig være mulighed for nødovernatning. Kommunen er således klar til at hjælpe, såfremt hjemløse borgere vil benytte tilbuddet, og overnatningerne vil ske i tråd med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så den enkelte borgere i givet fald vil få sit eget værelse.

Ifølge Lissie Kirk vil kommunen da også være klar til at søge midlerne igen senere på året, når en ny vinter er på vej. Hun peger dog igen på, at kravet om minusgrader nok har været hovedårsagen til, at der indtil videre ikke har været en eneste nødovernatning.

- Måske kriteriet har været sat for stramt denne gang, så vi i givet kan fald kan søge på lidt lempeligere vilkår, siger Lissie Kirk.