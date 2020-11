Trods coronakrise: Knæ- og rygcenter i vækst

Da coronakrisen ramte verden i foråret mærkede indehaver af Køge Bugt Ryg- og Knæcenter Mark Ebbesen hurtigt konsekvenserne og så sig nødsaget til at afskedige medarbejdere for stadig at kunne få sin forretning til at hænge sammen. Men nu er bøtten vendt: En kvalitetsrapport udført at tre professorer fra Professionshøjskolen Absalon har været et effektivt redskab til skaffe nye samarbejdspartnere og flere kunder i butikken - i en grad så Mark Ebbesen har kunnet genansætte sine medarbejdere og åbne nye afdelinger i Køge og Nykøbing Falster. I Køge ligger afdelingerne i Brogade og på Lykkebækvej 4, hvor klinikken iøvrigt deler andre med 3F, som er en ny samarbejdspartner.