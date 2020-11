- Simon Rosenkrands (venstre, red.) fortalte om elevforløbet i JYSK, og uddannelsen, som JYSK tilbyder, både som elev, talentspor og de mange muligheder for at gøre karriere, fortæller Michael Duvier, der er praktikpladskonsulent på handelsskolen. Foto: Køge Handelsskole

Trods corona: Virksomheder ansætter flere elever

- Vi oplever, at hjælpepakken har haft stor betydning for de brancher, vi uddanner elever til - og navnlig detailhandlen, som har oplevet fremgang i danskernes forbrug, da sommerens store udlandsrejser måtte sættes i bero og igen ved udbetaling af de indefrosne feriepenge.

Anledningen for hans besøg var, at JYSK helt ekstraordinært skal ansætte 36 elever mere her fra den 1. januar, fortæller handelsskolen.

- Simon fortalte om elevforløbet i JYSK, og uddannelsen, som JYSK tilbyder, både som elev, talentspor og de mange muligheder for at gøre karriere. Han fortalte også mere generelt om rekruttering, hvad kigger man efter i en ansøgning, CV og til jobsamtalen, og på den måde fik vores elever mange gode råd med på vejen til deres kommende elevpladssøgning. Det er en vigtig indsigt for alle vores elever på EUD Business at få - ikke bare i relation til JYSK, men generelt for søgning af elevpladser og siden jobs, siger Michala Duvier.