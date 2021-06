Der var ikke afsat penge til støjreducering ved Køge Nord i den nye infrastrukturaftale. Foto: Anders Fallesen

Send til din ven. X Artiklen: Trods aftale: Ingen øremærkede penge til Køge Nord-støjreducering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Trods aftale: Ingen øremærkede penge til Køge Nord-støjreducering

Køge - 29. juni 2021 kl. 12:33 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Den nye infrastrukturaftale, som et bredt politisk forlig står bag, indeholder en række initiativer, der også kommer Køge og omegn til gode.

Men flere lokale politikere og en række borgere omkring Køge Nord havde nok håbet, at der også var afsat øremærkede penge til at løse støjproblematikken omkring motorvejen ved Køge Nord.

Det var dog ikke en del af aftalen, og det ærgrer spidskandidat Ken Kristensen (V).

- Det er for skuffende. Jeg ved, at borgerne i Køge Nord i årevis har råbt på støjreducerende tiltag. Det er under al kritik, at man ikke er kommet videre på området, siger han og tilføjer:

- Desuden er jeg lidt skuffet over, at vores borgmester ikke har kæmpet mere for Køge i denne sammenhæng.

Borgmester i Køge Marie Stærke (S) giver dog ikke meget for kritikken.

- Han (Ken Kristensen, red.) kunne også have påvirket sit parti. Jeg hæfter mig ved, at der er sat penge af til støjbekæmpelse. Og i den pulje vil vi selvfølgelig aktivt søge penge fra til mere støjskærm ved Køge Nord, siger hun.

Milliardpulje Parterne bag den nye infrastrukturplan har afsat en pulje på 3 mia. kr. i perioden 2022-2035 til bekæmpelse af trafikstøj.

- Puljen skal primært gå til støjskærme i særligt støjbelastede områder langs statsvejene, oplyses det i aftaleteksten.

Det er altså fra denne pulje, at både Marie Stærke og Ken Kristensen håber, at der kan falde nogle penge af til Køge Nord.

- Nu vil jeg gerne appellere til, at Køge Nord prioriteres i puljen til støjreducerende tiltag, siger Ken Kristensen.

Tidligere i juni konkluderede rådgivningsvirksomheden COWI, at hvis der for alvor skal gøres noget ved trafikstøjen fra Køge Bugt Motorvejen, Danmarks travleste motorvejsstrækning, skal den nuværende støjskærm ved Køge Nord forhøjes fra fire til syv meter.

Høje forventninger I samme måned har DAGBLADET skrevet om, at flere borgere mener, at en ny støjskærm ved motorvejen ved Bjæverskov ikke har hjulpet eller faktisk har gjort støjproblemet værre.

I den anledning svarede Jakob Fryd, chefkonsulent ved Vejdirektoratet, at en del af utilfredsheden ved Bjæverskov kan skyldes, at borgerne har haft for høje forventninger.

- Det er desværre ikke ualmindeligt, at forventningerne til effekten af en støjskærm er for høje, og at borgere derfor efterfølgende skuffes over, at støjskærmen ikke virker bedre, skriver han og uddybede:

- Det er meget vanskeligt at nedbringe støjen markant fra en motorvej. En støjskærm kan tage toppen af støjen og mindske støjgenerne en smule.

Ikke desto mindre håber flere parter, at støjproblematikken ved Køge Nord kan forbedres med en pose penge til støjreducerende tiltag.