Det er et tab for Venstre, at Lars Løkke Rasmussen har meldt sig ud af partiet, understreger Brian Strømsted, der er partiets kredsformand i Køge-Lejre-kredsen, hvor Løkke har været opstillet som folketingskandidat. Foto: Jens Wollesen

Trist kredsformand efter Løkkes exit: - Et tab for Venstre

Nytårsdag oplyste tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen på Facebook, at han efter 40 års medlemskab melder sig ud af Venstre og bliver løsgænger. I Køge, hvor Løkke har været opstillet som folketingskandidat, ærgrer de lokale Venstre-folk sig over veteranens farvel til partiet.

- Jeg deler selvfølgelig Lars' vemod. Det er trist, og jeg er ked af, at Lars har taget dette valg, det giver sig selv, at det er et tab for Venstre, skriver Brian Strømsted, der er kredsformand for Venstre i Køge-Lejre-kredsen, i en sms til DAGBLADET Køge.