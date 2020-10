Tricktyveri på fodklinikken

En kvindelig ansat på en fodklinik i Køge blev torsdag udsat for tricktyveri. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

En mand på 20-25 indfandt sig i klinikken torsdag eftermiddag omkring klokken 16.20 og satte sig ned, som om han havde en tid. Den kvindelige ansatte spurgte til hans ærinde, og manden forklarede på gebrokkent engelsk, at han havde ondt i sin fod, og ønskede en tid. Kvinden bookede en tid til dagen efter. Men da hun skulle hente et aftalekort i baglokalet, fulgte manden med hende derud. Mens de stod i baglokalet, fandt manden et stykke papir frem, som han lagde på bordet oven på kvindens mobiltelefon, en Iphone 11, som han efterfølgende stjal. Manden forsvandt fra stedet i ukendt retning.