Tricktyve sagde de kom fra vandværket

Køge - 26. februar 2020 kl. 12:58

Klokken 13.10 tirsdag anmeldte en 87-årig kvinde fra Køge, at hun kort forinden havde fået uventet besøg af to fremmede, udenlandsk udseende mænd.

De havde oplyst, at de kom fra vandforsyningen og skulle kontrollere hendes vandinstallation. Den 87-årige havde været lidt forundret, men lukkede dem dog ind, da de forklarede, at manglende eftersyn af hendes installationer kunne betyde lukning af vandforsyningen for alle andre beboere på vejen. Den ene fik kvinden med ud på toilettet, mens den anden undersøgte lejligheden.

Med en undskyldning om at skulle hente noget værktøj forlod de to mænd stedet, men den 87-årige kunne efterfølgende konstatere, at kommoder i soveværelset var blevet gennemrodet, og indhold tømt ud på en seng. Der var formentlig ikke stjålet noget, og de to mænd forsvandt formentlig i en bil, som ikke kan beskrives nærmere.

Begge mænd havde mellemøstligt udseende og var omkring 25-30 år. Begge var cirka 165-170 centimeter høje. Begge var iført mørkt tøj.

Politiet kørte til området dels for at lede efter de to mænd, dels for at afhøre og undersøge kvindens bopæl for spor efter de to mænd. Resultatet af undersøgelser afventes nu.

Politiet i Køge hører gerne fra personer, der har bemærket de to mænd i området. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.