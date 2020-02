Tricktyv snød sig til dyrt guldarmbånd

Onsdag eftermiddag ved 15-tiden anmeldte en 32-årig mand fra Stevns, at han netop var blevet snydt af en engelsktalende mand, som ville købe et dyrt guldarmbånd, som anmelderen havde sat til salg på Den Blå Avis.

En patrulje blev sendt til anmelderens bopæl, for at afhøre ham til sagen.

Den 32-årige forklarede, at han havde aftalt med køberen, at de skulle mødes på Køge Station.

Køberen ville gerne have armbåndet vurderet hos en guldsmed. På vej til guldsmeden tilbød køberen den 32-årige, at han kunne tælle pengene, som var aftalt som købspris.

Den 32-årig fik overrakt et pengebundt, som han talte op, og der var 35.000 kr.

De to mænd fortsatte ind i guldsmedebutikken, hvor der var videoovervågning, men guldsmeden ville ikke vurdere armbåndet.

På gaden ud for guldsmedebutikken, sagde køberen, at han alligevel gerne ville købe armbåndet til den aftalte pris.

Da køberen var forsvundet, opdagede den 32-årige, at det ikke var det samme pengebundt, som han havde optalt. I det nye pengebundt var der kun 500 kr. samt 30 ét-dollarsedler.

Politiet efterforsker nu sagen, for at forsøge at finde frem til den engelsktalende køber, som snød den 32-årige.