Foto: Kenn Thomsen

Tricktyv skabte forvirring: Snørrede kassemedarbejder for kontanter

Køge - 17. marts 2020 kl. 11:25 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lykkedes for en mand at skabe så meget forvirring i Dagli'Brugsen i Lille Skensved, at han kunne franarre kasseekspedienten 500 kroner. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, som modtog anmeldelsen mandag.

Søndag eftermiddag, var en engelsktalende mand gået op til kassen, hvor han bad om at købe en flaske Underberg. Manden skabte forvirring i forbindelse med købet, blandt andet ved at ændre mening om, hvad han skulle have, og hvilke kontanter han betalte med. Det lykkedes i den forbindelse mand at snyde ekspedienten for 500 kroner. Personalet i Brugsen havde kendskab til et lignende tricktyveri fra en Daglig Brugsen i København.

Manden er dansk af udseende, 60-65 år gammel og cirka 180-185 centimeter høj. Han har gråt hår og skæg og var iført en sort jakke og beige kasket. Han talte engelsk, men forstod dansk.

- Politiet vil gerne opfordre butiksindehavere til at have opmærksomhed omkring denne form for tricktyveri og orientere deres personale, skriver Midt- og Vestsjællands Politi.