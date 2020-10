Tim Agertoug, Skjold Burne, Ralf Petersen, Danish Trade Company og Torben Wibling fra Kaffemøllen A/S med de tre udgaver af Køge Julekurv. Foto: Henrik Førby Jensen

Tre virksomheder bag lokal julekurv

Trods coronakrise og fortsatte nedlukninger skal der også i år være plads til at være ekstra gode ved hinanden i den søde juletid. Det mener Kaffemøllen, Danish Trade Company og Skjold Burne.

Derfor er de tre virksomheder gået sammen om at lave en Køge julekurv til virksomheder og private med lækkerier til familie og venner og støtte til Mødrehjælpen.

For hver solgt kurv går 25 kroner således til Mødrehjælpens arbejde, forklarer Ralf Petersen fra Danish Trade Company.

- Vi er jo alle ramt af coronakrisen. Flere organisationer var i spil, men vi valgte Mødrehjælpen. Vi synes, at deres arbejde med at rådgive og støtte gravide og børnefamilier passer rigtig godt til formålet, siger han om baggrunden for etableringen af det nye samarbejde mellem de tre virksomheder.