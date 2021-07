Der blev ikke sparet på dramatikken, da tre unge skuespillere skabte og opførte deres eget teaterstykke i skoven. Foto: FROM

Send til din ven. X Artiklen: Tre unge skuespillere skabte dramatisk forestilling på tre dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Tre unge skuespillere skabte dramatisk forestilling på tre dage

Køge - 05. juli 2021 kl. 13:27 Af Tekst og foto: Jesper From Kontakt redaktionen

Sidste år fik to »teatertosser« fra Køge Ungdomsskole en god idé. For når nu coronarestriktionerne forhindrede, at de kunne byde kommunens unge indenfor isommerferien til at lave teater, jamen så var der kun én logisk løsning: Vi rykker da bare udenfor.

Og sådan opstod Teatervognen.

Problemet var bare, at de to lærere Simon Stenbæk Christensen og Rasmus Cundell var lige lovligt sent ud med budskabet. Så tilslutningen var noget begrænset. Men de var så varme på konceptet, at der skulle afprøves igen i år. Tre hold af tre dage. Det første ved Påskebjerghytten i Herfølge, siden på Kulturtovet og sidst på Svenstrup Naturskole.

- Det er meget bevidst. Vi vil ikke kun dække Køge - derfor de tre steder, forklarer lærerne. Teatervognen blev koblet på Fælstivalen, og den koordination skete med så kort varsel, at hold ét på »teaterskolen« kun havde tilslutning af tre børn. En fjerde hoppede fra.

Men nu skal der mere til at slå folk med teater i blodet ud. Og tanken om at aflyse, har ikke været i spil. De tre unge skuespillere skulle have tre gode dage - og det fik de.

Konceptet, er at det er de unge selv, som skaber et lille teaterstykke - og opfører det på dag tre for familie, venner og hvem de ellers kan lokkes til.

Så Jonas Munkholm Pedersen, Lue Dreyri Aue og Liva Skov Rosengaard fik i den grad personinstruktion. Og de elskede det.

Scenen var skoven ved spejderhytten på Bjergvej i Herfølge. En forestilling på 45 minutter i skoven med publikum i hælene.

Forestillingen fik titlen »Elita« - om et univers, hvor de rige ligger øverst. De kaldte det selv science fiction, og der var hverken sparet på rigdom, penge, falskhed -og naturligvis teaterblod.

- Og så er der både mord og mor i forestillingen, fortæller Liva under en frokostpause.

Alle tre lagde ikke skjul på, at de elskede at være med Teatervognen på tur.

- Det er megasjovt, og jeg vil anbefale det til mine venner. Det her er en oplevelse, man ikke finder andre steder, og lærerne har været gode ti lat hjælpe os på vej til at finde på gode ideer, fortæller Lue.

Det havde naturligvis være optimalt med større opbakning til teaterprojektet.

- Ja, men vi slog først holdet op for ti dage siden. Så vi har været i noget tidsproblemer samtidigt med at mange unge er taget på sommerferie, forklarer Rasmus Cundell.

Fælstivalen er en række tilbud til kommunens unge henover sommeren. Man kan læse mere på Køge Ungdomsskoles hjemmeside.