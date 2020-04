Foto: Iris

Tre unge anholdt for at male på togvogn: Risikerer kæmpe erstatnings krav

Køge - 16. april 2020 kl. 16:17 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To unge mænd og en kvinde er anholdt og sigtet for at lave grafitti på en parkeret togvogn på Slagterivej i Køge.

- Vi får en anmeldelse om, at nogen var ved at lave hærværk på nogle holdende togvogne på et depot. Vi kommer hurtigt frem og ser dem være i fuld gang, fortæller pressetalsmand Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Anmeldelsen kom ind til politiet klokken 20.55 onsdag aften.

Politiet anholder tre personer på stedet. Det er en 21-årig mand fra Vejle, 20-årig mand fra København og 21-årig kvinde fra Frederiksberg.

- De er i gang med at lave et stort mønster på togvognen. Da vi ransager dem, er den 21-årige fra Vejle i besiddelse af en kniv, og alle tre er i besiddelse af spraymaling og tusser, siger Charlotte Tornquist.

- Kvinden sidder lidt derfra og holder vagt, men hun har også sprittusser og handsker med maling på, så der er ingen tvivl om, at hun har været med.

Alle bliver anholdt og indbragt på politistationen.

Efterlyser tags

- Nu skal vi finde ud af, om de har mere på samvittigheden. Der er forskellige tags og ting, de har skrevet, vi kan undersøge. Dem kan vi gå ind og søge på i vores database for at se, om de har lavet andre ting i byen, som vi kan genkende, forklarer Charlotte Tornquist.

De anholdte havde skrevet følgende tags:

One Man Army

F.T.P

3iNONE

Politiet hører gerne fra borgere, der har set disse tags i bybilledet. Midt- og Vestsjællands Politi kan kontaktes på telefon 114.

Alle tre er løsladt igen, men er fortsat sigtet for hærværk mod togvognen.

- Nu kan de vente at blive præsenteret for et ikke ubetydeligt erstatningskrav fra DSB, siger Charlotte Tornquist.