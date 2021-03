Borgerne i kommunen får nu nemmere ved at få lavet en corona-test. Illustration: Køge Kommune

Tre ny steder til kviktest åbner i denne uge

Køge - 11. marts 2021 kl. 10:30 Kontakt redaktionen

Af Lars Andersen

Fremover bliver det nu muligt at få lavet en kviktest fire forskellige steder i kommune, og Falck lover desuden, at testen ikke længere er lige ubehagelig at få lavet.

Med den nationale teststrategis mål om, at flere skal testes, åbner Falck og Region Sjælland nu yderligere tre kviktest-steder i Køge Kommune. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Teststederne åbner i løbet af denne uge og er placeret i Køge Nord, Borup og Bjæverskov. Testcentrene bemandes og drives af Falck.

Falck har desuden meldt ud, at de fremover bruger den nye næsebors-test med en væsentlig kortere vatpind, som gør testoplevelsen mere behagelig.

Samtidig vil det stadig være muligt at blive PCR-testet i Køge og Borup som hidtil, lige som kviktest-centeret ved Køge Hallerne fortsat er åbent.

- Kviktest er en del af løsningen på en yderligere genåbning af samfundet. Det har stor betydning, at borgerne nemt kan komme til at blive testet, og ikke mindst, at modtage et hurtigt svar, siger borgmester Marie Stærke (S).

- De to parametre er opfyldt i den nye teststrategi, og jeg er rigtig glad for, at vi nu får flere testcentre ude i Køge Kommunes byer, som gør det lettere og hurtige for borgerne at blive testet. Kun på den måde kan vi forhindre smittespredningen og fortsætte med at åbne samfundet op.

Nedenfor kan du se alle kviktestcentrenes adresser og åbningstid. Du skal bare møde op, og det er ikke nødvendigt at bestille tid.

- Bjæversskov: Skovbohallerne, halvejen 12, 4632 Bjæversskov: Onsdag, fredag og søndag klokken 9-19.

- Køge Nord: Køge Nord Sport Center (Rishøjhallerne), Skolevej 7, 4600 Køge: Onsdag, fredag og søndag klokken 9-19.

- Borup: Kulturhuset i Borup, Møllevej 2, 4140 Borup: Mandag, tirsdag, torsdag og lørdag klokken 9-19.

- Køge: Køge Hallerne, Ved Stadion 2B, 4600 Køge. Her er der åbent alle dage klokken 8-20.

Det er som nævnt også fortsat muligt at blive PCR-testet i Køge (i det gamle posthus på Jernstøbervænget 2) og i Borup Kulturhus på Møllevej 2. Husk, at du her skal bestille tid, inden du møder op. Du bestiller tid på www.coronaprøver.dk.

Her er åbningstiderne:

- Køge, Jernstøbervænget 2, 4600 Køge, åbent hver mandag klokken 10-19 og alle øvrige hverdage klokken10-15 - dog ikke onsdage, hvor der er lukket.

- Borup: Kulturhuset i Borup, Møllevej 2, 4140 Borup, åbent hver onsdag klokken 10-19.