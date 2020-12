Sådan kan det i fremtiden komme til at se ud på motorvejsbroen ved Ølbyvej, hvor der er planer om at etablere en dobbeltrettet cykelsti. Foto: Køge Kommune

Tre millioner kroner til trafiksikkerhed

- I det seneste budget har vi afsat ti millioner kroner til trafiksikkerhed over de kommende tre år. Nu kan den første rate heldigvis komme ud i konkrete projekter til gavn for borgerne - ikke mindst i form af en cykelsti over motorvejsbroen på Ølbyvej, som gør det både mere attraktivt og mere sikkert at vælge cykel frem for bil, siger borgmester Marie Stærke (S).