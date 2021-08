Den 7. maj 2019 udbrød der brand i et kolonihavehus i haveforeningen Den Permanente i Køge. Politiet mente, at tre unge mænd på 24, 21 og 19 år havde hældt brændbar væske på træbeklædningen og antændt branden. Men retten fandt ikke, at det var bevist, at det var dem, som stod bag branden. Alle tre blev derfor frifundet. Foto: RTH Media

Tre mænd frifundet for ildspåsættelse af kolonihave

25. august 2021

Selv om der var både dna, benzinrester og en videoovervågning, vurderede Retten i Roskilde beviserne for lette til at dømme tre unge mænd på 19, 21 og 24 år for brandstiftelse af et kolonihavehus i haveforeningen Den permanente i Ølby. Alle tre mænd blev derfor frifundet.

Klokken 3 om natten den 7. maj 2019 lød der et brag inde i det lille kolonihavehus og kort efter slikkede flammerne op ad den ydre trævæg i den ene ende af huset. Det forklarede en af mændene, som befandt sig inde i kolonihavehuset, da der gik ild i det. Her befandt han sig sammen med en ven, der lå og sov og en anden ven, der beruset var dukket op der midt om natten og fortalte, at han havde været oppe at skændes med kæreste og hendes søn umiddelbart forinden. Manden mente derfor, at det var papsønnen, der havde forsøgt at brænde kolonihavehuset af, mens papfaren befandt sig derinde.

Men i retten nægtede den 24-årige papsøn sig skyldig. Det samme gjorde hans to venner, som han havde været sammen med den nat.

Optakten var et skænderi mellem moren og hendes kæreste, da papsønnen kom hjem midt om natten. For at bremse skænderiet, bad han papfaren og at forlade stedet. Det gjorde papfaren, som cyklede ud til en ven i kolonihavehuset.

Men den 24-årige papsøn afviste anklagemyndighedens hypotese om, at han og de to venner var kørt i den enes lille røde Peugeot forbi Rema 1000 på Søndre Centervej i Køge og ud til kolonihavehuset. I stedet var han og vennerne kørt rundt med moren på må og få midt om natten for at få hende i bedre humør.

Det tog ikke brandvæsnet mere end et kvarters tid at slukke branden i kolonihavehuset. Men brandteknikerne konstaterede efterfølgende, at branden var opsat med motorbenzin. Teknikerne fandt rester af benzinen inde bag ved husets træbeklædning og i noget jord under fliserne foran huset.

Brandteknikerne vurderede imidlertid også, at de tre mænd inde i kolonihavehuset ikke havde været i livsfare, fordi de havde været vågne og ilde ikke spærrede for udgangen.

Dna-spor Selv forklarede mændene, at de forsøgte at slukke ilden med en vandslange, men at den blev ved med at brænde som om den var tændt med brændbar væske.

Området omkring kolonihavehuset blev også gennemsøgt med politihunde efter branden. En hund snusede sig i den eftersøgning frem til en Tuborg Classic øldåse, en bidetang og en H2O-sandal, som lå lige i nærheden af kolonihavehuset. Alle tre ting blev der efterfølgende fundet dna-spor fra den 24-årige papsøn på, selv om han afviste, at han nogensinde havde været i kolonihaven.

Da politiet kort efter ankom til den 24-åriges lejlighed, hvor han boede sammen med moren og papfaren, stod han uden for lejligheden i strømpesokker. Han gik på daværende tidspunkt med krykker og sandaler, fordi han var kommet til skade med sin storetå.

Politiet fandt også rester af benzin på flere stykker af hans tøj, hvilket han i retten ikke havde nogen forklaring på.

Politiet fandt endvidere også en videoovervågning fra Rema 1000, som de mente viste de tre tiltaltes bil. På overvågningen ses en lille bil, der ligner deres bil, køre først den ene vej i retning mod kolonihaven på gerningstidspunktet og få minutter kan man se den samme bil komme retur den modsatte vej.

Men retten vurderede, at der ikke var tyngde nok i anklagemyndighedens beviser og afgjorde på den baggrund, at inden af de tre tiltalte kunne findes skyldige i brandstiftelse.

Den 24-årige papsøn blev dog dømt for flere andre mindre forhold, som han også var sigtet for. Det var besiddelse af en kniv, som han havde på sig, da han blev anholdt forbindelse med branden, for besiddelse af hash og kokain til eget forbrug ved en anden lejlighed og for et indbrud i Plejecenter Møllebo i Køge, hvor han havde stjålet to robotstøvsugere, en bærbar pc og 7000 kroner i kontakter. Disse tre forhold erkendte han i retten og modtog en straf herfor på 30 dages betinget fængsel.