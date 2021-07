Tre løsladt i voldtægts- og bortførelsessag: Her er årsagen

Anklagemyndigheden hos Midt- og Vestsjællands Politi ønskede at få tre mænd på 21 år, 22 år og 24 år fra Køge varetægtsfængslet. For at underbygge mistanken mod de tre afspillede anklager Thomas Rasmussen en 2 timer og 17 minutter lang videoafhøring af den 14-årige pige. Men dommer Christian Schrøder vurderede, at der over for den 24-årige mand ikke var tilstrækkelig mistanke til, at han kunne varetægtsfængsles, og at der ikke var risiko for, at den 21-årige og den 22-årige mand ville påvirke sagen og politiets efterforskning, og at der på den baggrund heller ikke var grundlag for at fængsle dem.