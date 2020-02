Alle politifolk, der henvender sig til borgere, er forpligtet til at vise politiskiltet frem, så man har identificeret sig som politimand eller -kvinde, fortæller Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi. Arkivfoto: Jens Wollesen

Tre kvinder truet til at udlevere hævekort af falsk politimand

Køge - 24. februar 2020 kl. 12:16 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En mand udgav sig fredag for at være politimand og truede en 76-årig kvinde fra Herfølge til at udlevere hævekort, bankbøger og kontanter.

Manden ringede på døren til kvindens hjem fredag klokken 13.30. Han var iført mørkt uniforms-lignende tøj og oplyste, at det var politiet. Kvinden bad om at se mandens politiskilt, men det nægtede han. I stedet følte hun sig truet til at udlevere ikke blot hævekort, bankbøger og kontanter, men også telefonnummeret til hendes datter. Kort efter blev datteren ringet op af en person, der ligeledes oplyste, at det var fra politiet.

Den fremgangsmåde er ny, fortæller pressetalsmand for Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.

- Det er en ny metode. At de kræver at få udleveret hævekort, bankbøger og kontanter, det kan man forstå. Men at de også kræver at få udleveret telefonnummeret til datteren, og derefter ringer til datteren og siger, at politiet er på besøg hos hendes mor, har jeg ikke set før. Set med mine øjne er det et forsøg på også at snøre en pårørende til at tro, at det er det rigtige politi, der er på besøg, så den pårørende ikke slår alarm, siger Martin Bjerregaard.

Må aldrig nægte Han understreger, at kvinden har gjort det rigtige ved at kræve at se mandens politiskilt. Man det ærgrer ham, at det ikke lykkes at holde fast ved kvindens skepsis.

- Kæden falder af, da hun bliver nægtet at se politiskiltet, for det må vi aldrig nægte en borger. Vi skal vise politiskiltet, hvis folk beder om det. Der er ikke noget at rafle om. Hvis man alligevel er i tvivl, kan man altid ringe op til det lokale politi og spørge, om de har en patrulje ude hos én lige nu, oplyser Martin Bjerregaard.

Skal meldes omgående Han opfordrer også til, at man melder tricktyveriet omgående efter, at det er sket.

- Der er gået to timer fra gerningstidspunktet, til vi får anmeldelsen. Der er opfordringen, at man ringer til det lokale politi omgående, for så er chancen for os større til at komme ud og kigge efter de her, der render og leger politi. På to timer kan man flytte sig langt, siger Martin Bjerregaard.

Også på spil i Osted Faktisk er det sandsynligt, at den falske politimand efter at havde været i Herfølge er kørt videre til Osted ved Lejre.

Her skete der nemlig yderligere to tilfælde af tricktyverier, begået af en mand, der udgav sig for at være politibetjent. Tricktyveriet i Herfølge fandt sted klokken 13.30. Klokken 15 blev en 84-årig kvinde i Osted udsat for det samme, og klokken 16.40 gik det ud over en 92-årig kvinde, ligeledes i Osted.

Politiet skal nu undersøge nærmere, nøjagtig hvad truslen har bestået i, der har fået kvinden i Herfølge til at udlevere kort og penge.

- Vi skal se, om der måtte være nogle spor, hvor han har færdedes inde hos den forurettede, som vi kan bruge, eller om hævekort og bankbøger dukker op et eller andet sted. Der kunne jo komme et teknisk spor, hvis hævekortet skal misbruges i en pengeautomat et eller andet sted, siger Martin Bjerregaard.

Politiet vil gerne have oplysninger fra borgere, der kan have set den falske betjent i Herfølge fredag eftermiddag. Oplysninger kan gives til Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 114.

