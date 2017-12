Tre kommuner søsætter nyt demensprojekt

De tre kommuner Køge, Faxe og Stevns er gået sammen om at skabe et nyt tilbud til demente og deres pårørende. Det nye, tværkommunale demensrådgivnings- og aktivitetscenter skal fordeles på tre lokale matrikler i de tre kommunen, lyder det i en pressemeddelelse.

- Det glæder mig, at vi har fået midler på næsten tre millioner kroner til et nyt demensrådgivnings- og aktivitetscenter, der kan styrke Køge Kommunes demensindsats, så alle borgere med en demenssygdom og deres nære pårørende kan få mulighed for et godt og meningsfuldt liv med den rette hjælp og støtte, siger Dora Olsen (DF), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Køge Kommune.