Torsdag og fredag i sidste uge var der kun tre fængselsbetjente til at passe 38 indsatte i Køge Arrest, der blandt andet huser rockere, bandemedlemmer og terrordømte. Foto: Jesper From

Tre fængselsbetjente alene om 38 farlige fanger i Køge Arrest

Køge - 23. august 2019 kl. 15:22 Af Katrine Wied

To dage i sidste uge var der ikke mere end tre fængselsbetjente på arbejde til at passe på 38 indsatte i Køge Arrest. Den normale bemanding er på syv betjente.

Køge Arrest er et såkaldt sikkerhedsfængsel i kategori to og huser blandt andet stærke indsatte som rocker- og bandemedlemmer og terrordømte. Derfor kalder fællestillidsmand for fængselsbetjentene på Sjælland, Henning Mørck, situationen i arresten for risikabel.

- Det er nødvendigt at råbe politikerne i Folketinget op, når ikke ledelsen i Kriminalforsorgen tager situationen med personalemangel alvorligt. Det gør mig harm, at man med fuldt overlæg ser på, at der går tre mand i et højfarligt område som Køge Arrest. Det virker som om, at tankegangen er, at så længe der ikke er lig på bordet, så går den, siger Henning Mørck fra Fængselsforbundet.

Han frygter, at den lave bemanding vil betyde, at enten indsatte eller fængselsbetjente vil blive overfaldet.

Direktør for Kriminalforsorgen Sjælland Rasmus Bo Andersen afviser dog, at sikkerheden er i fare.

- I vores optik er der ikke noget sikkerhedsproblem i det, selv om det ikke er sådan, det skal være, siger Rasmus Bo Andersen.

- Når vi er for få medarbejdere, så lukker vi fangerne inde på cellerne noget mere og tager dem kun ud én af gangen. Normalt har vi mulighed for, om ikke at have dørene åbne, så i hvert fald at have dem ude i fællesskab på seks-syv stykker. Der er ikke noget sikkerhedsmæssigt problem, men det går ud over fangerne i og med, at de skal sidde flere timer alene på deres celle. Det er ikke sundt og kan i sidste ende være sygdomsfremkaldende, så derfor arbejder vi på hurtigst muligt at komme væk fra den situation, siger han.

Her og nu-løsningen er blandt andet, at Køge Arrest ændrer vagterne til at være døgnvagter, hvor personalet er på arbejde i 24 timer af gangen.

På lidt længere sigt forsøger man at tiltrække flere til uddannelserne af fængselsbetjente, lige som man ser på, om der er funktioner som for eksempel it og administration, der kan varetages af for eksempel af hk'ere, så man ikke behøver at bruge uddannede fængselsbetjente til det.

I hele Kriminalforsorgen Område Sjælland mangler 40-70 fængselsbetjente.