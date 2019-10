Fredag faldt der dom i sagen mod tre unge personer fra Køge, som var tiltalt for en række episoder med trusler, vold og afpresning. Alle tre blev dømt skyldige af Retten i Roskilde. Foto: Katrine Wied

Tre dømt for afpresning, røveri og trusler: To skal i fængsel

Køge - 22. oktober 2019 kl. 16:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd på henholdsvis 21 og 19 år skal i fængsel, efter de er blevet dømt skyldige i røveri, trusler og afpresning i Køge og omegn. Den 16-årige pige blev også dømt, men grundet hendes unge alder slipper hun med en ungdomssanktion.

Sådan lød dommen i Retten i Roskilde.

De tre blev dømt skyldige i alle fem forhold, som de ellers havde nægtet sig skyldige i.

I alt deltog fire personer i sagens hovedforhold, der handlede om trusler, afpresning, vold og røveri imod en 19-årig mand i dennes hjem på Strandvejen i Køge.

To fængselsstraffe De tre af personerne var tiltalt i sagen, som kørte over tre retsdage i sidste uge, mens den sidste er 14 år og dermed under den kriminelle lavalder. Han var i stedet indkaldt som vidne i sagen.

Den 21-årige blev idømt et år og to måneders ubetinget fængsel, samt en advarsel om udvisning fra Danmark. Den 19-årige nu dømte fik 10 måneders ubetinget fængsel, da dommeren vurderede, at han havde holdt sig mere i baggrunden på Strandvejen, men stadig som en del af røveriet.

Han fik ligeledes en advarsel om udvisning, som betyder, at han ved en eventuel næste dom risikerer at blive smidt ud af landet.

Reagerede på rygter I sidste uge var de tiltalte en tur i vidneskranken for at fortælle om deres oplevelser af episoderne, som fandt sted i juli i år.

En af dem drejer sig om, at de tre nu dømte lægger vejen forbi den 19-årige mand på Strandvejen to dage i træk. Her tildeler de ham i fællesskab slag i ansigtet, skubber ham, stjæler fra ham, truer ham med en kniv og med at melde ham til politiet, fordi den 19-årige har en mindreårig kæreste.

Episoden sker den 18. juli, hvor de tre dømte og den førnævnte 14-årige dreng ankommer til Strandvejen. I Retten i Roskilde forklarede de tre tiltalte alle, at det er pigen, som først går ind alene og taler kort med det 19-årige offer.

- Jeg går ind først for at fortælle ham, hvorfor vi er her. Jeg siger til ham, at vi skal have afklaret nogle rygter, men at vi ikke er her for at lave rav i den. Vi er her for at hjælpe ham, fortalte den 16-årige pige i retten.

Hun har langt, brunt hår, er iklædt en mørk og rød hættetrøje, jeans og sorte sneakers. På tilhørerrækkerne sidder flere af hendes familiemedlemmer og følger med.

Tilbage i juli har hun ligesom de to andre tiltalte angiveligt hørt nogle rygter om ofret. Han skulle have misbrugt sin 14-årige kæreste og udnyttet hende både fysisk og psykisk. Derfor vil de alle fire konfrontere ham i hjemmet på Strandvejen.

Den 16-årige tiltalte fortalte i retten, at samtalen begynder stille og roligt, men på et tidspunkt eskalerer det. Det sker blandt andet, efter hun hører flere detaljer op om det påståede misbrug.

- Jeg var i forvejen irriteret, så jeg bliver endnu mere sur. Jeg tænkte, hvordan man kan behandle en pige sådan, forklarede den 16-årige roligt i retten.

Tiltalte blev ikke truet Hun endte som nævnt med at blive dømt skyldig i sagen og fik en såkaldt ungdomssanktion, som sagens anklager Mick Villadsen-Tjell også havde påstået.

Dommen betyder, at hun skal igennem et struktureret socialpædagogisk forløb, hvor hun eksempelvis kan få påbud mod at opholde sig visse steder, samt muligvis at blive placeret på en sikret døgninstitution.

Derudover havde anklageren krævet halvandet års fængsel til begge de to andre tiltalte, men til DAGBLADET Køge fortæller Villadsen-Tjell, at han trods de lidt kortere straffe alligevel er tilfreds med dommen.

De to nu dømte mænd havde i retten forklaret, at de følte sig truet til at deltage i røveriet, da den 16-årige pige »kendte en masse bandemedlemmer«. Dette vurderede dommeren dog ikke var aktuelt, og at ingen var blev truet til at deltage, lød det i dommen.

Under retssagen kom det også frem, at den 14-årige dreng, der ligeledes deltog i episoden på Strandvejen og også vidnede i sagen, i første omgang undgår at få en sag for ungdomskriminalitet, da den verserende behandling er trukket, fortæller Mick Villadsen-Tjell.

Efter dommen tog den 19-årige sig betænkningstid, mens både den 21-årige og den 16-årige pige modtog deres domme.