Travtræner idømt bødestraf for piskeslag mod travhest (hesten på billedet er ikke den i sagen omtalte hest, red). Foto: Freja Czajkowski

Travtræner kendt skyldig i mishandling af hest

Køge - 30. september 2019 kl. 11:31 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 31-årig travtræner er kendt skyldig i mishandling af en travhest på Skovbo Travbane i Bjæverskov. Det afgør Retten i Roskilde, der valgte at efterkomme anklagerens krav om en bøde på 5000 kroner til træneren.

Travtræneren var tiltalt for uforsvarlig behandling af travhingsten Empire på en træningsdag den 21. man 2018. Ifølge tiltalen og nu dommen tildelte han hesten to piskeslag med så stor kraft, at det havde karakter af afstraffelse og efterlod mærker, der var synlige fire timer senere.

Selv nægtede den 31-årige travtræner, at han havde til hensigt at straffe hesten. Han handlede derimod i nødværge, fordi hans samlever kom i klemme mellem hestens bagdel og en væg, da hesten blev skræmt at en anden hest, da begge var på vej tilbage til stalden efter træning. Situationen eskalerede og hesten ville ikke falde til ro, lød trænerens forklaring.

- Det er normalt en nem hest at styre. Men det er også en hingst, og en stor en af slagsen. Den var svær at styre denne dag. Det havde været en hård træningsdag, og hårdere end normalt, sagde han.

En dyrlæge var til stede og havde overværet træningen på Skovbo Travbane den dag. I retten forklarede hun:

- Pludselig blev der råbt noget henne fra staldene, og jeg løber derhen. Jeg hørte samleveren råbe »Hold op, lad være, stop« til træneren. Da ser jeg, at hesten forsøger at undvige træneren, og at den bakker væk, men så bliver den slået på hovedet og på halsen. Jeg råber, at det skal stoppe lige nu, og så går de ind i stalden. Bagefter hører jeg et par smæld mere, men det ser jeg dog ikke, sagde dyrlægen under retssagen.

Trænerens samlever afviste dog, at hun ikke havde råbt til træneren, at han skulle stoppe.

Dansk Travsports Centralforbunds interne behandling af sagen endte med, at træneren i sommeren 2018 fik gjort sin A-licens betinget. Den afgørelse blev anket, men siden stadfæstet af Løbsdomstolen, da man mente, at vidneforklaringerne og fotodokumentationen beviste, at piskeslagene havde været for hårde, og at der var tale om afstraffelse.

Ud over bøden på 5000 kroner skal travtræneren betale retssagens omkostninger.