Støjskærm og støjvold er ikke nok til at friholde motorvejens naboer for støj. Nu vil Køge Kommune undersøge, om beplantning på støjvoldene kan hjælpe yderligere. Foto: Vejdirektoratet

Trafikstøj: Håb om at beplantning kan sænke støjniveauet

Køge - 14. september 2021 kl. 19:16 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

I kølvandet på etableringen af både støjvolden ved Vestmotorvejen omkring Vemmedrup samt støjskærmen ved Bjæverskov har en række borgere, der ellers før ikke oplevede de store støjgener, berettet om, at støjniveauet ofte er endnu højere end tidligere.

Heriblandt Per Rendsborg, der bor mellem Vemmedrup og Bjæverskov, der her i avisen i juni fortalte om sin frustration over den dybt genererende motorvejs- og jernbanestøj. Ved den lejlighed sagde han blandt andet:

- Du kan tro, at det er blevet værre. Men støj er selvfølgelig også afhængig af vind, vejr og årstider. Nu kan jeg høre hver gang, at der kommer et tog forbi. Før støjskærmen løb støjen langs markerne. I dag bliver støjen kastet op over støjvæggen og længere ind over land. Derfor kan borgere inde i Bjæverskov også høre larmen nu, fortalte Per Rendsborg.

Beplantet støjvold? Forleden var problematikken nok engang på den politiske dagsorden, da Teknik- og Ejendomsudvalget skulle drøfte perspektiverne i at få den cirka seks meter høje støjvold ved Vemmedrup beplantet.

- Det blev til en blød landing, hvor vi i udvalget nu beder forvaltningen undersøge, om det er muligt at støjvolden kan beplantes som led i en slags skovgenoprejsning, siger udvalgsformand Erik Swiatek (S) og fortsætter:

- Det gælder både for Vemmedrup og i Køge Nord, at folk har haft nogle forventninger til støjvolde- og skærme, som ikke er blevet indfriet. Og de borgere vil vi gerne hjælpe, siger Erik Swiatek.

I samme åndedrag anerkender han, at det i første omgang primært er en udstrakt hånd uden lovning på garanteret fremskridt.

- Meget af dette er nok mere psykologisk, end det er rent fysisk. Men vi vil gerne undersøge, hvad mulighederne er, inden vi drager endelige konklusioner. Beslutningerne skal baseres på fakta, siger Swiatek og tilføjer, at sagen om støjvolden ved Vemmedrup derfor endte med »et kæmpe stort måske,« som han formulerer det.

Andre rammes i stedet Forvaltningen skal nu kigge nærmere på mulighed for at tilplante skråningen mod motorvejen med en buskbeplantning.

Den flere kilometer lange strækning med støjskærm og støjvold har imidlertid også haft en negativ påvirkning for beboere på nordsiden af motorvejen, fortæller Erik Swiatek, som selv bor i Nørre Dalby:

- Både beboere i Ejby og Nørre Dalby får fornøjelsen af motorvejsstøj, når vindretningen er sådan, at støjen sendes i støjskærmen og retoucherer den over mod området på den modsatte side, siger Erik Swiatek og understreger, at man naturligvis er opmærksom på dette problem.

Mere udsat for demens Temaet om motorvejsstøj har i den seneste uge fyldt i den offentlige debat, i kølvandet på at et nyt dansk forskningsprojekt forleden blev publiceret.

Mærsk McKinney Møller-Instituttet på Syddansk Universitet har således gennemført det største studie af sin art i verden, som konkluderer, at jernbane- og trafikstøj giver markant større risiko for at udvikle demens.

Til DR sagde Mette Sørensen, som er professor på RUC med speciale i trafikstøj, og der er en af forskerne bag projektet:

- Er man udsat for mere end 55 decibel af vejstøj, så har man omkring 16 procent forøget risiko for at få demens. Taler vi jernbanestøj, så er det omkring 19 procent, sagde hun i sidste uge til Danmarks Radio.