Trængsel foran Linse og krybdyr

De nye dyr blev studeret af gæsterne, men mange var også kommet for at hilse på dagens tobenede hovedperson. Linse Kessler havde nemlig forladt »Bryggen« for at være med til åbningen og fik æren af at klippe snoren over til den nye krybdyrsgrotte. Det var dog først efter at have givet sig god til at snakke med folk og stille op til adskillige selfies med fans i alle aldre.