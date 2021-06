Se billedserie Herfølge Boldklub fylder torsdag 100 år, og i den anledning har DAGBLADET sat tre af klubbens profiler og mangeårige medlemmer og frivillige i stævne til en snak om klubbens betydning for netop dem. Her ses fra venstre bestyrelsesmedlem og E-sportsleder, Anders Kaimer, klubkoryfæ og tidligere topscorer Frank Løndal, samt træner og DM-guldvinder, Morten Avnskjold. Foto: Thomas Olsen

Traditionsklub fylder 100: Båret af de frivillige og med smag for guld

Køge - 03. juni 2021 kl. 05:53 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Snakken går flittigt mellem de tre herrer, der alle har bold i blodet og en fælles passion for de gule og blå fra Vordingborgvej, Herfølge Boldklub, som torsdag har hundrede års fødselsdag.

Frank Løndal, Morten Avnskjold og Anders Kaimer repræsenterer hver især forskellige epoker i klubbens hundrede år lange historie, og DAGBLADET har derfor samlet de tre herrer til en snak om deres tilhørsforhold til boldklubben, der for alvor kom på fodboldlandkortet i slutningen af forrige årtusinde.

Målsluger, topscorer og stjerneangriber og nuværende superveteranspiller Frank Løndal kunne i 1980'erne gøre de fleste målmænd skrækslagne med sin veludviklede målnæse. Frank Løndal blev desuden Herfølge Boldklubs første landsholdsspiller i 1984, og havde det ikke været for en uheldig skade, var han spået endog meget gode chancer for at komme med Danmark til EM i Frankrig samme år.

Med denne solbeskinnede tirsdag eftermiddag på Herfølge Stadion er også midtbanedynamo Morten Avnskjold, der repræsenterede de gule og blå hærfugle hen over årtusindskiftet. Han var med i truppen i år 2000, da det sensationelle DM-guld kom i hus og er i dag spillende cheftræner sammen med Dennis Danry.

Bestyrelsesmedlem, holdleder for U13-drengeholdet, Esport-afdelingsleder og generel altmuligmand i Herfølge Boldklub, Anders Kaimer, er sidste mand i samlingen. I de seneste otte år har han været frivillig i klubben og i en periode bestyrelsesmedlem. Han er desuden blandt initiativtagerne til den nyoprettede E-sports-afdeling er han med til at føre klubben ind i en ny tidsalder.

På det yderste mandat Siger man Herfølge Boldklub, siger man også Frank Løndal.

Det 59-årige klubkoryfæ har om nogen bevidnet forandringen, Herfølge Boldklub har gennemgået fra lille landsbyklub, til regional magtfaktor, superligaklub, dansk mester og siden tilbage til breddeklub med stort fokus på ungdomsfodbolden.

Han satte første gang sine ben i klubben som seksårig i slutningen af 1960'erne og viste sig hurtigt at være yderst talentfuld. Med få afstikkere har han scoret alle sine mål for klubben, hvor han i dag spiller på superveteranholdet.

- Spillerne på min årgang har nærmest været med hele vejen, fra der blev etableret varmvandsbassiner, til den nye tribune blev etableret. Så blev vi smidt ud og sendt derover, og nu er vi så tilbage her ved omklædningsrum to. Ringen er nu ved at være sluttet, og man sidder på yderste mandat i klubben, griner Frank Løndal og tilføjer:

- Nu håber vi bare, at vi med superveteranerne får lov at træne lidt inde på den nye kunstgræsbane. Bare vi lige får det med. Der er jo også bedre belysning derinde, og ingen af os kan jo efterhånden se noget, fortæller han leende.

Der er dog nok ingen som helst fare for, at den tidligere topscorer og hans holdkammerater smides ud af klubben. De skal nok nærmere bæres derfra.

Utallige oplevelser Frank Løndal nåede foruden en topscorertitel i 2. division - datidens næstbedste række - at blive kåret til Årets Fund i samme række i 1983. I foråret 1984 debuterede han så på A-landsholdet i en OL-kvalifikationslandskamp mod Polen. Hans præstationer tiltrak sig da også opmærksomhed fra store klubber i udlandet.

Fortryder han mon, at det ikke blev til et udlandseventyr på en prominent adresse i Fodboldeuropa som hos eksempelvis Werder Bremen i Tyskland, Panathinaikos i Grækenland, Roda i Holland eller Rangers FC i Skotland? Klubber, der alle viste interesse for Herfølgeangriberen.

På ingen måde. Glæden over de oplevelser, han fik gennem fodbolden, overskygger alt andet, fortæller Frank Løndal.

- Som ung spiller gjorde det selvfølgelig et stort indtryk på mig med al den omtale. Jeg havde stadig fuldtidsarbejde, var amatørspiller og var slet ikke vant til eller gearet til det. Og så havde min kone og jeg lige købt hus ovre på den anden side af Vordingborgvej. Så jeg var nok hverken klar eller moden til at tage af sted, siger Frank Løndal og fortsætter:

- Men nej, jeg fortryder det slet ikke. Jeg kan fortælle historier de næste tre timer om alle de oplevelser, som fodbolden har bragt mig. Jeg var med på både ungdoms- og OL-landshold. Jeg spillede sammen med ni af dem, der startede inde til EM i 1992, jeg har været med på oldboys-landsholdet i 10 år, var topscorer der og har ikke tabt en kamp med dem, siger Frank Løndal.

Angriberen har blandt andet været i Japan med oldboys-landsholdet, hvor han har spillet sammen med Michael og Brian Laudrup samt Flemming Povlsen eksempelvis.

Saftkongens indtog Springer man tilbage til årene før Frank Løndals debut, gjorde en anden markant skikkelse sit indtog i klubben. Gudmund Jørgensen, kendt som »Saftkongen,« ejer af hedengangne KV Saft i Vedskølle.

I 1978 proklamerede han, at boldklubben skulle være blandt de første i landet til at indføre professionel fodbold. Træningen, talentudviklingen og klubbens øvrige aktiviteter fik alt sammen et gevaldigt løft. Det førte til flere årtier, hvor boldklubben befandt sig i toppen af dansk fodbold og enten lå i toppen af 1. division eller spillede i den nyindførte Superliga.

Da dengang 19-årige Morten Avnskjold kom til Herfølge i 1999, havde hverken han eller nogen andre en ide om, hvor begivenhedsrigt det næste år skulle blive. Klubben havde samlet en trup af både ærgerrige, ærlige og arbejdsomme spillere, der hurtigt skulle få succes. Det fortæller Morten Avnskjold om den sensationelle 1999/00-sæson, der endte med guld til Herfølge.

- Jeg oplever, at mange har glemt, hvor godt et hold vi egentlig havde, siger han og fortsætter:

- Man kan godt sige, at vi havde hentet et overskudslager af spillere, som måske ikke kunne komme på holdet i nogle af de større klubber. Men spillerne havde en god alder, en stor sult, og så krydrede vi det med Faxes indstilling til tingene. Han bildte os ind, at vi var dygtige nok, og at vi havde et rigtig godt hold. Selvom vi nok havde en for smal trup, i forhold til alle de turneringerne vi var med i, havde vi bare et rigtig godt hold, siger Morten Avnskjold.

Den fantastiske modtagelse Sammenholdet uden for banen var tillige i top, og stemningen i klubben var fænomenal, husker han om tiden, der kulminerede den 25. maj 2000 i Silkeborg. Dagen, hvor guldet kom hjem, hvilket selvsagt blev fejret behørigt.

- Det var det år, hvor brødrene Olsen havde vundet det europæiske melodi grandprix, så vi hørte Fly on the Wings of Love hele vejen hjem i bussen, fortæller Morten Avnskjold leende.

- Normalt, når vi havde spillet udebanekampe og kom tilbage til Herfølge, var her ikke et øje. Så stod der måske fire fans og ventede. Men da vi kom rullende ind med bussen, på en hverdagsaften meget, meget sent, fordi vi selvfølgelig havde siddet ovre i Silkeborg og drukket bajere, var her stuvende fuldt med mennesker. De stod helt ude på parkeringspladsen, og det var lige før, at det lignede Brøndby- eller FCK-tilstande. Cafeteriaet var også helt fyldt. Vi vidste ikke, at der ville være mennesker her. Men det hele var blevet åbnet, og der var proppet med mennesker. Unge, gamle, folk, som man kendte, folk, som man ikke kendte, husker Morten Avnskjold.

- Den modtagelse glemmer jeg aldrig, siger han.

Båret af de frivillige Avnskjold fortsatte i klubben frem til 2005 og vendte så siden tilbage i 2017 for at være førsteholdstræner sammen med Dennis Danry.

Dengang som nu er det de frivillige kræfter, der er klubbens sjæl og hjerte, mener Morten Avnskjold.

Én af dem af Anders Kaimer. Han nåede lige at spille en halvsæson i klubben i midten af 1980'erne, inden familien flyttede fra området. I 2013 begyndte hans søn i klubben, og nærmest siden har han været træner, holdleder, altmuligmand og siden sidste år afdelingsleder for E-sportsafdelingen.

- Ideen til E-sportsholdet har været længe undervejs, og der var egentlig ikke nogen af os, der havde den store forstand på det. Så det måtte vi ud at finde, siger han.

Ikke desto mindre har klubben på mindre end et år fået 26 medlemmer, hvoraf de seks i forvejen spiller fodbold i klubben, mens de resterende 20 er kommet udefra.

- Der er rigtig meget arbejde i det, men det er heldigvis også utrolig spændende. For jeg tror på, at det kan blive rigtig stort. Får vi fat i de rigtige mennesker - og det er vi i gang med - så kan vi drive det til noget stort. Ikke at jeg tror, at vi bliver det nye Astralis, siger han leende og uddyber:

- Vores plan var, at vi ville have de unge ud af værelserne og over i klubben, så de kan blive en del af fællesskabet, som vi kender fra fodbolden. De skal være med til fællesspisningerne og til den almindelige hygge, og så er min helt store plan, at vi skal have aktivitetsdage, så vi på tværs af holdene kan være aktive. Hvor det ikke handler om E-sport, men om hockey, stikbold eller noget tredje. Det tror jeg ikke, at der er så mange E-sportsklubber, der tilbyder, så det kan måske gøre os unikke, siger Anders Kaimer.

Fejringen er udskuft E-sporten er et af de nye tiltag, der skal være med til at sikre, at Herfølge Boldklub forhåbentlig også i de næste hundrede år vil et samlingspunkt for byen og nærområdet.

Og grundet coronapandemien har det netop ikke været muligt at samle byen til den egentlige fejring af 100 års fødselsdagen. Den er i første omgang udsat til efteråret, men i lørdag markeres den runde fødselsdag imidlertid med stort fyrværkerishow.

Det sker på lørdag klokken 22.30 på »Nissebjerget« i Herfølge, hvor lokale sponsorer har sørget for finansieringen af en farverig afskydning af fyrværkeri.