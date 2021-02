Se billedserie - Tak, hvor er jeg glad, lød det fra 85-årige Tove Givskov fra Vemmedrup, da hun fik stikket med covid-19-vaccine i det nye vaccinecenter i Herfølgehallen i Køge Kommune. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Tove fik første stik i nyt vaccinecenter: - Tak, hvor er jeg glad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tove fik første stik i nyt vaccinecenter: - Tak, hvor er jeg glad

Køge - 16. februar 2021 kl. 11:45 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Den halvfyldte parkeringsplads ved Herfølgehallen er heldigvis godt ryddet for sne efter nattens store omgang. Herfra snor en sti sig - opdelt i to ensrettede retninger, så borgerne ikke kommer for tæt på i hinanden - i retning mod hallen, hvor både skilte og store pile peger borgerne den rigtige vej.

Tirsdag morgen klokken 9.30 åbnede det nye vaccinecenter i Herfølgehallen i Køge Kommune op for borgere, som er i målgruppen til at få en dosis vaccine. Det er eksempelvis folk over 65 år, som har brug for hjælp, sårbare og kronisk syge borgere og andre »restgrupper«, som endnu ikke har fået vaccinen mod covid-19.

Omkring 25 personer var allerede mødt op inden åbningen og stod i kø med stor afstand imellem hinanden inde i hallen, hvor lange rækker af midlertidige hvide vægge er stillet op for at skærme og danne små rum, hvor borgerne kan få deres vaccine.

Forrest i køen stod 85-årige Tove Givskov fra Vemmedrup, og hun var tydeligt glad for udsigten til at blive vaccineret mod covid-19.

- Jeg gør det med glæde, og det er lidt af en gave. Man kommer et skridt nærmere at være frigjort, for under corona er man meget bundet som gammel, fortæller Tove Givskov.

Det nye vaccinecenter er åbnet for ældre og sårbare borgere i målgruppen samt folk i »restgruppen«, som er blevet inviteret via post eller et brev i e-Boks.

Hun tog for nylig turen helt til Maribo med sin 92-årige mand, som også skulle vaccineres, og derfor glæder det hende, at tirsdagens tur blev noget kortere.

- Det gør det meget nemmere, og jeg har stor respekt, for de mennesker der gør det her arbejde, siger Tove Givskov, der »overhovedet ikke« var nervøs for at få vaccinen.

- Imponerende Hun er ligesom de andre borgere i vaccinekøen blevet inviteret til Herfølgehallen via post eller et brev i e-Boks, hvorefter de selv har booket en tid. Efter planen skulle der tirsdag gives 350 doser vaccine, mens vaccinecenteret forventer at komme op på 600 daglige stik, alt afhængig af hvor mange vacciner man får, fortæller funktionschef Hanne Schjønning.

Da klokken havde rundet 9.30, var vaccineringen endnu ikke gået i gang, da der først skulle trækkes flere vacciner op, lød meldingen. Imens stod Tove Givskov lidt utålmodigt og lænede sig op af sin medbragte krykke.

Kort efter kunne hun dog tage turen ned gennem de hvide vægge og træde til højre ind i et lille rum, hvor to medarbejdere stod klar til at tage mod. Dernæst gjaldt det om at trække godt op i venstre ærme på den røde trøje, inden den 85-årige køgenser kunne modtage et hurtigt og smertefrit skud vaccine, som i dag var fra Pfizer-BioNTech.

Når man for alvor kommer i gang, er forventningen, at der dagligt kan gives 600 skud vacciner.

- Tak, hvor er jeg glad, lød det fra Tove Givskov.

Hun blev efterfølgende fulgt ned i enden af Herfølgehallen, hvor rækker af stole stod klar med behørig afstand, så de vaccinerede borgere kunne få et kort hvil, mens medarbejdere holdt øje med eventuelle bivirkninger i et kvarter.

- Jeg mærkede overhovedet ikke noget. Det var imponerende, fortalte en lettet Tove Givskov.

Meget nemmere Et par stolerækker fra hende sad Birte Hammer og ventede i samme situation. Den 84-årige kvinde fra Store Heddinge var også en af dagens første til at få et stik med vaccinen mod covid-19.

- Det gik fint, og jeg er glad for, at der er noget lokalt nu. For nylig måtte jeg nemlig med min mand til Næstved, for at han kunne blive vaccineret. Det her er meget nemmere, påpeger hun.

- Jeg gør det med glæde, og det er lidt af en gave. Man kommer et skridt nærmere at være frigjort, for under corona er man meget bundet som gammel, fortæller Tove Givskov.

Mens selve stikket var »ligesom alle andre vacciner«, var betydningen noget større for den 84-årige borger.

- Det er enormt dejligt at få vaccinen, for så kan jeg få lov at se mine børnebørn, fortæller Birte Hammer.