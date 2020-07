Nu er de populære guider til byvandringerne nemmere at få øje på. Foto: VisitKøge

Tourguiderne er blevet mere synlige

Køges byvandringsguider viser vores smukke by frem rigtig mange gange i løbet af et år. De er nu blevet udstyret med nyt tøj, så de bliver mere synlige, når de guider rundt i byen. Det skriver VisitKøge i en pressemeddelelse.

Guiderne har fået flotte, røde polo-shirts, samt en sort vest til lidt koldere dage, som gør det let for byvandringsgruppen at holde øje med guiden.