Se billedserie Borgmester Marie Stærke førte saksen ved åbningen. foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Torvets grimmeste hus genåbnet som moderne bankhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Torvets grimmeste hus genåbnet som moderne bankhus

Køge - 20. marts 2021 kl. 11:16 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Coronareglerne var overholdt til punkt og prikke og solen tittede frem som på bestilling, da borgmester Marie Stærke fredag formiddag klippede den blå snor ved den officielle åbning af Sydbank Køges nye adresse på Torvet 6-8.

Bygningen er opført i 1960'erne og skiller sig markant ud fra de øvrige, smukke, gamle bygninger på Torvet - i folkemunde er den kendt som "Torvets grimmeste bygning", konstaterede borgmesteren i sin tale.

Hun pointerede dog også, at bygningen efter hendes mening i dag hører hjemme i byen som et symbol på Køges succes.

- Jeg tror faktisk nok, at jeg er kommet til at kalde bygningen for Torvets "øjebæ". Det er jo ikke pænt, men bygningen hører til i Køges bybillede. Kom der nogen og søgte om tilladelse til at rive den ned, tror jeg faktisk, jeg ville sige nej. Den er udtryk for en tid, hvor man rigtig mange steder rev ned for at bygge nyt i stor stil. Det gjorde man ikke i Køge og det er byens succes i dag. Bygningen er for mig et symbol på, at vi skal passe på Køge, sagde Marie Stærke. Hun lykønskede filialdirektør Jeanet Lindholm og hendes personale og bød dem hjerteligt velkommen på Torvet.

- Vi bliver jo praktisk talt naboer, konstaterede Marie Stærke.

Omskiftelig historie

Også filaildirektør Jeanet Lindholm hæftede sig ved husets lange og omskftelige historie, som daterer sig helt tilbage til en gård i 1400-tallet. Gennem årene har adressen haft alt fra gæstgiveriet Dannevirke til brændevinsbrænderi, restaurant, keglebane, biograf, matierielhandel, Polyfoto og den fashionable modebutik "Ulla på Torvet".

I 1964 overtog Diskontobanken bygningen og fik tilladelse til at rive den ned for at bygge nutidens markante bygning. Alm. Brand Bank overtog lokalerne i 1991, inden Sydbank sidste efterår overtog Alm. Brand Bank, fortalte Jeanet Lindholm den lille, spredte forsamling ved bankens indgang.

Nyt liv i den grimme bygning

Hun prøvede på ingen måde at bortforklare, at bygningen ikke er nærheden af arkitektoniske priser eller æstetisk skønhed. Til gengæld glædede hun sig over at være landet i et et topmoderne bankhus med nyistandsatte lokaler.

- Køge grimmeste bygning har fået nyt liv med 19 engagerede medarbejdere - og det er jo det indvendige, der tæller, pointerede en glad og stolt filialdirektør.

Større synlighed i bybilledet er en af de vigtige faktorer bag den nye adresse på Torvet. Hidtil har Sydbank i Køge holdt til i Hugos Gård og Jeanet Lindholm ser frem til, at flere køgensere får øje på banken.

- Vi oplevede, at vi var lidt gemt væk i Hugos Gård, og vi har længe haft et ønske om større synlighed og om at være en mere aktiv del af Køges centrum. Det ønske bliver til fulde opfyldt med denne centrale adresse, hvor der ovenikøbet er reserveret parkeringsplader til vores kunder i gården, konstaterer hun i forbindelse med flytningen.

Topmoderne bankhus

Lokalerne på Torvet er blevet renoveret til et topmoderne bankhus med blandt andet store indbydende lokaler til kundemøder og netværksmøder for det lokale erhvervsliv. En anden stor forbedring er den nye automat i foyeren, som vil skabe mere tryghed for kunderne end automaten ude på fortovet gjorde. Automaten vil være tilgængelig hele døgnet, oplyser Sydbank.

- Kunderne behøver ikke at stå udenfor og flagre med deres penge - det har været meget efterspurgt, fortalte Jeanet Lindholm ved indvielsen.

Fem nye medarbejdere

Sammenlægningen med Alm. Brand Bank har betydet, at fem ansatte fra Alm. Brand Bank er rykket med til Sydbank, og der er nu 19 ansatte i Sydbank Køge.

- Vi glæder os til at arbejde sammen i vores nyrenoverede lokaler. Og vi er sikre på, at de kunder vi overtager fra Alm. Brand Bank vil føle sig godt tilpas i Sydbank, da vi har de samme værdier om ordentlighed og lokal forankring, forsikrer Jeanet Lindholm.

Sydbank overtog Alm. Brand bank i november, så kunderne nu både kan nyde godt af Sydbanks brede tilbud af services og produkter og af Alm. Brands forsikringsprodukter. Partnerskabet er baseret på gensidige kundehenvisninger og et ambitiøst fælles samarbejde om udvikling af nye løsninger til kunderne.