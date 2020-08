Torvet har fået nye, energibesparende gadelamper. Køge Kommune har i samarbejde med SEAS-NVE testet en række forskellige armaturer, før man fandt til det rigtige. Foto: Køge Kommune Foto: Daniel Fogh

Torvet har fået ny energirigtig belysning

Køge - 17. august 2020 kl. 10:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor finder man den helt rigtige og energibesparende belysning til brugerne af det 700 år gamle torv i Køge med respekt for byrummet og dets bevaringsværdige bygninger? Det spørgsmål er efter en længere proces nu besvaret i et samarbejde mellem Køge Kommune og energi- og fibernet koncernen SEAS-NVE.

- En så smuk gammel plads som Torvet har krav på en belysning, der får de historiske husfacader til at træde bedst muligt frem, samtidig med at vi bruger energi med omtanke. Jeg er så heldig at kunne se ud på Torvet fra mit kontor, og jeg ved, hvor mange der deler begejstringen for pladsen, som vil blive endnu skønnere her til efteråret og til vinter, hvor de mørke timer bliver flere, og lamperne tændes, siger borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke i en pressemeddelelse.

Den nye belysning har været længe undervejs. En række forskellige standard-armaturer blev testet, men der skulle et særligt design til, før ambitionerne om energibesparelser og hensynet til de historiske bygninger blev indfriet.

- Det har været spændende at være en del af en proces, hvor vi sammen har skabt noget helt unikt til glæde for de besøgende. Processen har været et fint eksempel på, at valget af et specialdesign ikke behøver tage hverken længere tid eller være betydelig dyrere - så længe man har de rigtige folk rundt om bordet, lyder det fra Daniel Fogh, der er Contract & Relationship Manager i SEAS-NVE.

Erik Swiatek, formand for Køge Kommunes Teknik- og Ejendomsudvalg, supplerer:

- Fos os har det været vigtigt, at armaturerne ikke kun sendte lys nedad, men også lidt opad, så man kan se de smukke, gamle facader ved Køge Torv. Vores holdning var, at opgaven også kaldte på politisk bevågenhed, fordi Torvet er meget vigtigt for Køges historie, og derfor involverede vi os i valget af armaturer.

Udover at kaste lys på de fine gamle bygninger, er der en markant energibesparelse og dermed en reduktion af co2-udledning at hente i valget af de nye armaturer.