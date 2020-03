Torvedagen i Køge er aflyst

Køge Torv har fungeret som samlingssted og mødested for køgeborgerne i århundreder. Men nu har Køge Kommune besluttet at lukke torvehandlen med virkning fra lørdag den 21. marts til og med lørdag den 28. marts. Det sker for i videst muligt omfang at undgå smitte med corona-virus. Markedet er normalt åbent på Torvet hver onsdag og lørdag, hvor både handlende og sælgere strømmer til.