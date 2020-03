Fyldte busser er et sjældent syn i disse tider. Mange buslinjer kører netop nu rundt med gabende tomme busser, og det koster hver uge mellem 200.000 og 500.000 kroner i indtægtstab. Arkivfoto: Jesper From

Tomme busser giver kæmpe tab i indtjening

Passagertallet i busserne i Køge Kommune ligger lige nu langt under det normale niveau, og det giver økonomiske udfordringer for Movia og kommunen.

Movia estimerer, at passagerindekset netop nu er på indeks 20 i forhold til den normale drift, mens det på udvalgte linjer nærmere ligger på indeks fem eller ti. Det fik forleden Movia til beslutte, at man går over til den såkaldte feriekøreplan. I Køge Kommune betyder det, at der ikke længere køres ekstrakørsel til campus morgen og eftermiddag på linje 101A, at linje 241 mister en morgenafgang, mens Linje 102A, 103, 106, 242, 243, 244, 245 og 248 har uændret drift.