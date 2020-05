Se billedserie Afviklingen af Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og Sjælland på Tværs vil ske på samme dag, men på tre forskellige ruter og to start- og målområder. Det bliver den 19. september. Foto: Jens Wollesen

Tøse-Runden, Sjælland Rundt, Sjælland på Tværs: Tre ikoniske cykelløb gennemføres samme dag

Køge Sportevent har besluttet at udsætte Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og Sjælland på Tværs til lørdag den 19. september 2020.

- Med baggrund i statsministerens seneste meddelelse onsdag den 20. maj 2020 om, i hvilken takt genåbningen af Danmark vil ske samt sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer for afstand og hygiejne, har vi gennemarbejdet forskellige løsningsmodeller, der kan gøre det muligt at sikre, at vi kan afvikle Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og Sjælland på Tværs 2020 sundhedsmæssigt forsvarligt inden for disse rammer.

Vi har valgt at holde fast i håbet om, at det er muligt at afvikle løbene i 2020, siger formand for Tøse-Runden, Kurt Lind i en pressemeddelelse.

Køge Sportevent mener, at det er vigtigt at gennemføre arrangementer i den svære tid for at hjælpe hoteller, camping, vandrehjem, Bed and Breakfast, restauranter og caféer, som hvert år nyder godt af alle de cykelglade mennesker, der kommer til Køge.

- Det er vigtigt for de foreninger, der inden Corona-krisen budgetterede med indtægten fra deres hjælp med afviklingen af arrangementerne. Denne udsættelse og afviklingsmodel har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har mødt en utrolig stor velvilje fra vores hovedsponsor Spar Nord Bank Køge Bugt, der har været hovedsponsor de seneste 8 år, siger Kurt Lind.

Styrker sammenhæng Direktør Jesper Køster fra Spar Nord Bank Køge Bugt forklarer:

- Vi insisterer på at støtte det lokale foreningsliv. Og vi er stolte hovedsponsorer af Tøse-Runden igennem 8 år. Det har aldrig været vigtigere.

- Tøse-Runden og Sjælland Rundt på Cykel er vigtige ikoner for vores lokale foreninger og for hele vores område. Foreningerne styrker også sammenhængskraften i Køge Bugt, aktiviteterne har gavnlig effekt på sundheden, velværet, uddannelsesniveauet og kriminalitetsniveauet i byen. Så intet ligger os mere på sinde, end at vi, der nyder godt af byens kultur- og foreningsliv, er tålmodige og indstillede på at hjælpe foreningerne herunder Køge Sportevent igennem krisen, siger Jesper Køster.

- Vi kan desuden hjælpe ved at være tålmodige, hjælpsomme og overbærende overfor de mange frivillige og ulønnede foreningsfolk, der lige nu knokler for at finde løsninger, så vi alle kan komme på græs, på grus, på vandet, på landevejen og på dansegulvet igen, siger han.

Vigtigt i krisetid Køges borgmester Marie Stærke er også meget glad for, at Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og Sjælland på Tværs køres lørdag den 19. september 2020.

- Det er et bevis på, hvor aktiv og attraktiv en by som Køge er, at når krisen kradser, står vi sammen og holder fast i bordkanten. Det vil være fantastisk, hvis både Byfesten, Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og Sjælland på Tværs gennemføres i et år, hvor alt for bare en måned siden så ud til ikke at kunne afvikles, siger Marie Stærke og fortsætter:

- Tøse-Runden og Sjælland Rundt på Cykel har sat Køge på landkortet i over 30 år, og det har altid været en stor fornøjelse at byde de mange cykelmotionister velkommen til vores smukke by. Jeg kan slet ikke forestille mig et år uden de traditionsrige løb, hvor Køge Havn danner den perfekte ramme om start- og målområde, så jeg hilser Køge Sportevents flytning af løbene til september varmt velkomment.

Start og mål ved Braunstein Ligeledes har Køge Sportevent mødt en opbakning og vilje fra Braunstein Køge til, at denne "verdenskendte" Køge-event skulle kunne blive til noget i 2020. Det er sket ved, at arealerne omkring bryggeriet stilles til rådighed for start og mål af Sjælland Rundt på Cykel og Sjælland på Tværs.

- Jeg har altid syntes, det var fantastisk, at Køge var vært for Sjælland Rundt på Cykel og senere Tøse-Runden og Sjælland på Tværs, både som deltager og tilskuer. Så da Køge Sportevent henvendte sig omkring et

samarbejde, var vi klar. Og det giver rigtig god mening at bruge et større areal på havnen for at sikre at start og mål området lever op til den virkelighed, vi befinder os i lige nu, siger Michael Poulsen fra bryggeriet Braunstein.

Køge Sportevent har gennemarbejdet forskellige løsningsmodeller og har valgt følgende model:

- Sjælland Rundt på Cykel (i en forkortet 2020-udgave på 240 km) begynder fra området ved Braunstein kl. 06.30 og slutter samme sted.

- Der vil blive en begrænsning på 400 deltagere, som sendes af sted i hold af 50 personer.

- Tøse-Runden begynder fra havneområdet kl. 07.15 og slutter også på havneområdet.

- Der vil blive en begrænsning på 1.800 deltagere, som sendes af sted i hold af 50 personer.

- Sjælland på Tværs begynder fra området ved Braunstein kl. 09.15 og slutter samme sted.

- Der vil blive en begrænsning på 550 deltagere, som sendes af sted i hold af 50 personer.

Udsættelsen betyder, som beskrevet ovenfor, at afviklingen af Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og Sjælland på Tværs vil ske på samme dag, men naturligvis på tre forskellige ruter og to start- og målområder.

Køge Sportevent ved godt, at det vil kræve noget ekstra af alle, både hjælpere og deltagere. Eksempelvis vil uddeling af forplejning på depoterne måske tage lidt længere tid, fordi man ikke lige skal stå oven i hinanden.

- Vores hjælpere vil stå ved toiletter og sikre en god hygiejne og sige: Husk nu håndsprit, vask hænder osv. Hvis vi alle bare giver os selv et minut mere i ventekøen, kan deltagerne få et afbræk i hverdagen, få et mål at træne efter, kort sagt en heldagsoplevelse, en dag uden bekymring og hverdagsstress, siger Kurt Lind.