Se billedserie Gerd Nodin: - Dommeren er på cykel og vi er bagud 4-0 i modvind og regnvejr på Aalborg Stadion. Foto: Henrik Førby Jensen

Tøjhandlere brænder inde med vintertøjet

Køge - 12. februar 2021 kl. 10:04 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Frustrationen over at måtte holde butikken lukket, mens andre må holde åbent med coronahensyn er tydelig blandt Køges tøjhandlere, som risikerer at brænde inde med en stor del af vinterens 2021-kollektion.

- Jeg forstår simpelthen ikke, at vi ikke må holde åbent med et begrænset antal kunder. Vi kan om nogen sørge for, at folk holder afstand, har maske på og spritter af. Vi kan jo bare have to kunder i butikken ad gangen. Jeg går glip af en millionomsætning og jeg går rundt som en løve i et bur. Det gør min medarbejdere også. Politikerne ved ikke, hvordan modebranchen fungerer, konstaterer en animeret Gert Nodin, indehaver af seks tøjbutikker på Sjælland - heraf tre i Køge.

Nodin har nogen planer om at afskedige personale på grund af den svigtende omsætning. Den tidligere topspiller er sig helt bevidst, at sommersalget bliver ekstra vigtigt i år og bruger en fodboldmetafor for den situationen han og hans kolleger står i.

- Det er vist godt, jeg ikke spiller fodbold mere - så havde jeg nok fået rødt kort. Jeg har sagt til min drenge, at vi skal have de ekstra lange knopper på, når vi åbner igen. Dommeren er på cykel, og vi er bagud 4-0 i modvind og regnvejr på Aalborg Stadion, siger han med slet skjult hentydning til statsminister Mette Frederiksen og hendes nordjyske hjemby.

Følelsen af uretfærdighed føles også hos Dennis Nielsen, indehaver af tre Din Tøjmand-forretninger. Han prøver at holde gang i omsætningen gennem click and collect, men mærker tydelig nedgang i forhold til sin sædvanlige omsætning.

- Uvisheden er det værste. Der gik 14 dage, før vi fik de nye retningslinjer. Vi vil jo rigtig gerne holde åbent, men gør selvfølgelig som vi får besked på. Men vi kan sagtens holde åbent på en sikker måde. Vi plejer at sælge ud i januar og februar, men vi har masser af tøj tilbage. Vi har nok 40-50 procent mere vintertøj tilbage, end vi plejer og stemningen er helt anderledes end sidste forår, hvor vi fik mange ordrer gennem "Vi elsker Køge", fortæller den altid initiativrige Dennis Nielsen.

Han forsøger dog at holde humøret oppe og ser frem mod den dag, der igen bliver åbent for kunderne.

- Jeg er jo født optimist og når foråret kommer, skal folk ud og købe masser af t-shirts og shorts. Vi bliver nødt til at prøve at se så positivt på situationen som muligt, mener han.

Hos Mister Niels Ove i Jernbanegade har medindehaver Jesper Bloch Rønsholt haft travlt med at tilpasse forretningen så godt som overhovedet muligt til de nye forhold. I modsætning til Dennis Nielsen har han vurderet, at indsatsen med at etablere click and collect ikke vil betale sig. Derfor er forretningen helt lukket og Jesper Bloch Rønsholt krydser fingre for, at der snart kan åbnes igen. for sommertøjet - og regningerne for sommertøjet - er på vej.

- Vi har holdt tæring efter næring og står sådan set i en ok situation lige nu. Men fortsætter lukningen i flere måneder, kan det blive alvorligt og det kan godt være, at click and collect bliver et issue for os. Jo længere tid, vi har lukket, jo flere varer kommer der ind. Og vi har forpligtet os til at tage imod dem. Alle er sendt hjem med lønkompemsation og vi ligger og disponerer til efteråret. Vi indkøber nok lidt mere afslappet tøj, end vi plejer. Jeg accepterer situationen - ellers kan man bare gå og blive mavesur. Og det er livet forkort til, mener han.