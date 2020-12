Butikkerne i Køge får i første omgang lov til at holde åbent frem mod juleaften, men fra den 25. december skal de ligesom resten af detailhandlen lukke ned. Foto: Katrine Wied

Tøjbutik om ny nedlukning: - Vi er stadig lidt i chok

Køge - 17. december 2020 kl. 10:04 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Da DAGBLADET Køge får tøjbutikken Rokkjær i røret torsdag morgen, er souschef Jytte Andersson fortsat lidt i vildrede efter gårsdagens udmelding om, at en ny, omfattende nedlukning træder i kraft fra i dag med yderligere restriktioner de kommende otte dage rammer.

- Vi er stadig lidt i chok og så alligevel ikke. Men det kommer lidt bag på os, for vi havde ikke helt set det komme lige nu, siger Jytte Andersson og fortsætter:

- Vi har jo åbent, men det er frygteligt for dem i storcentrene de næste par dage. Men vi ved godt, at det er en skidt situation, så det er nok det eneste rigtige at gøre.

Mens landets storcentre og stormagasiner allerede lukker fra i dag, kan andre dele af detailhandlen fortsat holde åbent frem mod juleaften, inden de også skal lukke ned den 25. december, og det betyder meget, fortæller souschefen.

- Det gør en stor forskel, at vi stadig kan holde åbent, for så har vi forhåbentlig mulighed for at holde budgettet, siger Jytte Andersson.

Forventer I, at der kommer flere kunder de kommende dage, når nu storcentrene er lukkede?

- Ja, det kunne jeg faktisk godt forestille mig, og generelt er det gået rigtig fint med julehandlen i vores butik, fortæller Jytte Andersson.

Fra den 25. december skal Rokkjær som nævnt lukke butikken ligesom resten af detailhandlen, og det bliver en ny oplevelse, for tøjbutikken holdt åbent hele perioden i foråret, hvor andre dele af erhvervslivet ellers lukkede ned.

- Man føler sig lidt bombet tilbage, og vi er nok nødt til at gøre et eller andet, men butiksmæssigt får vi bare skubbet alt det, som vi normalt ordnede mellem jul og nytår. Men det kommer til at have nogle konsekvenser, understreger Jytte Andersson.