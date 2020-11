Medejer Jesper Bloch Rønsholt (th) og salgsassistent Rene Larsen håber på et godt julesalg og dermed gode gaver til trængende familier fra butikken. Foto: Henrik Førby Jensen

Tøjbutik donerer julepakker til familier

Verden er i forandring. Mange mennesker er blevet berørt på den ene eller den anden måde af disse forandringer - derfor har herretøjstøjforretningen Mr. Niels Ove besluttet at indgå et samarbejde med den lokale afdeling af Lions Club til fordel for udsatte familier.