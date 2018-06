To unge opdagede indbrudstyv og fulgte efter

Klokken 02.27 natten til tirsdag fik Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om, at der var blevet begået et indbrud i Arnold Busck på Nørregade i Køge.

Det oplyser kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, til sn.dk.

- To unge mænd kommer gående, og da de ser, at en rude i boghandleren er listet af og at en person er i gang med at gennemrode kasseapparatet, kontakter de med det samme politiet, siger Martin Bjerregaard, til sn.dk.

De to unge blev ved butikken, og da indbrudstyven forlod stedet fulgte de efter, mens den ene af de tog fortsat havde politiet i røret og kunne guide politiet i retningen af tyven.

- Vi finder gerningsmanden på Køge Station, hvor anmelder kan udpege ham for os. Da vi visiterer ham finder vi over 5000 kroner i kontanter samt noget værktøj, der meget vel kan være brugt til at afliste vinduet, siger Martin Bjerregaard.

Om de mange kontanter alle stammer fra indbruddet skal politiet nu undersøge.

Der er tale om en 52-årig mand fra Roskilde, som politiet kender godt i forvejen.

- Vi skal have ham til afhøring i løbet af formiddagen, og her skal vores jurister også tage stilling til, om han skal fremstilles i grundlovsforhør, siger Martin Bjerregaard.