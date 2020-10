To nye testcentre åbner op i Køge Kommune, hvor det fremover vil være muligt at teste borgere uden symptomer. Det bliver på Køge Rådhus samt i Borup Kulturhus. Foto: Elmer Madsen

Køge - 13. oktober 2020

Nu opruster Region Sjælland på antallet af test-steder i Køge Kommune. To nye spots i henholdsvis Køge og Borup, for borgere uden symptomer på corona-virus, åbner op her i uge 42, oplyser Køge Kommune i en udsendt pressemeddelelse.

Afstanden til de nationale testcentre kan være lang for nogle. Derfor opretter Sundhedsstyrelsen nu midlertidigt to nye lokale testcentre, der giver muligheden for at teste borgere uden symptomer. Der kan være et behov for at blive testet, selvom man ingen symptomer har, hvis man eksempelvis har været i kontakt med andre, der er påvist smittet, og derfor har behov for afklaring.

I pressemeddelelsen udtaler borgmester Marie Stærke (S):

- Jeg er meget glad for, at vi nu får to nye teststeder i kommunen. Det er ikke alle, der har muligheden for at tage bilen til de testcentre, der i dag er placeret et godt stykke væk. De to nye teststeder i Borup og Køge betyder forhåbentlig, at det ikke er afstanden, der stopper nogen fra at blive testet. Det kan betyde en endnu bedre smitteopsporing og inddæmning af sygdommen, udtaler borgmesteren.

Det er muligt for borgere at booke tid til covid19 test på www.coronaprover.dk allerede fra uge 42. Det nye testcenter på Køge Rådhus erstatter det midlertidige testcenter, der til tider har været i Teaterbygningen i Køge.

Begge steder vil der naturligvis være ekstra stort fokus på hygiejne, og områderne bliver indrettet således, at der er mulighed for afspritning og overholdelse af afstandskravene. Begge steder er desuden frit tilgængelige for kørestolsbrugere. Borgere der besøger testcentrene skal bære maske ved indgang.

Testcenter Køge Rådhus åbner fredag d. 16. oktober og har åbent på fredage mellem klokken 10:00-15:00. For at komme til testcenteret skal borgeren gå ind via Rådhusgården ved springvandet. Her vil der være skiltning, der viser vej til testområdet. Derefter skal borgeren gå ud gennem Svogers Gård.

Testcenter Borup Kulturhus åbner onsdag den 14. oktober og vil holde åbent på onsdage mellem klokken 10:00-15:00. Borgerne skal gå ind ad hovedindgangen. Her vil der være skiltning, der viser vej til testområdet.