To mænd havde dyre cykler bag på bilen - så blev de taget for tyveri

Klokken 03.10 natten til onsdag fik politiet anmeldelse fra en årvågen borger om, at to mænd muligvis var i færd med at stjæle cykler ved Gymnasievej i Køge. En patrulje kørte til stedet, hvor de traf en bil med to dyre cykler på en cykelanhænger bag på bilen. Politiet anholdt to mænd i bilen, en 24-årig mand fra Slagelse og en 34-årig mand fra Næstved, der erkendte at have stjålet cyklerne.