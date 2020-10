De to mænd på 34 og 41 år nægtede sig skyldige i narkohandel ved grundlovsforhør onsdag. Retten valgte at varetægtsfængsle dem i tre uger. Arkivfoto: Jens Wolleseb

Artiklen: To mænd fængslet mistænkt for omfattende narkoforretning

To mænd fængslet mistænkt for omfattende narkoforretning

De to mænd er sigtet for narkohandel, efter at politiet gjorde et stort fund af narkotika og udstyr, der tyder på pakning og salg af narkoen på den 41-årige mands ejendom i Herfølge. Begge mænd nægtede sig skyldige under grundlovsforhøret, der foregik for lukkede døre af hensyn til efterforskningen.